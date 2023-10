První góly v pohárech chutnají krásně. Myslel jsem na hattrick, přiznal střelec Chytil

Slávistický fotbalista Mojmír Chytil (24) připustil, že v druhém utkání skupiny Evropské ligy proti Šeriffu Tiraspol pomýšlel na hattrick, ze svých prvních dvou gólů v pohárech byl ale i tak nadšený. Reprezentačního útočníka po drtivé domácí výhře 6:0 těšilo i to, že využil šanci, kterou v základní sestavě dostal. Zároveň si v rozhovoru s novináři pochvaloval povedený vstup do skupiny a šest získaných bodů.

Chytil v Edenu nejprve ve čtvrté minutě poslal Slavii do vedení a v 71. minutě uzavřel skóre. "Moje první góly v pohárech chutnají krásně. Jsem za to hrozně rád, že se mi to takhle povedlo," řekl Chytil, který do Edenu přišel v létě z Olomouce.

"Přiznám se, že jsem myslel i na hattrick. Škoda, že jsem ho nedal. Ke konci zápasu jsem měl šanci, škoda, že jsem ji neproměnil. Ale jsem rád za kluky, že dali gól i ostatní. Důležité je týmové vítězství a způsob hry, jakým jsme k tomu došli," doplnil čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

Slavia se v minulých zápasech střelecky trápila, proti moldavskému šampionovi ale z osmi pokusů mezi tyče hned šestkrát skórovala. "Upřímně jsem nečekal, že to bude takhle jednoznačné. Zápas jsme si usnadnili naším vstupem, aktivitou v úvodu. Zápas jsme si udělali lehčí my," poznamenal Chytil.

Už v sedmé minutě vedl jeho tým 2:0. "Soupeře to podle mě úplně položilo. Když jsme pak na začátku druhé půle dali čtvrtý gól, zápas už byl pro ně hrozně těžký. Podle mě jen čekali, až bude konec. My naopak pořád hráli s chutí a bavili fanoušky. Úžasný zápas, moc jsem si ho užil," řekl Chytil.

Od minulé reprezentační přestávky většinou jen střídal a za poslední měsíc nastoupil za Slavii od začátku jen v domácím poháru v Kroměříži. Dnes však svou šanci v základní sestavě využil. "Asi jo. Jsem rád, že jsem po delší době zase nastoupil od začátku, dal dva góly a že mi to takhle vyšlo," uvedl Chytil.

Nechtěl ale spekulovat, zda mu to častěji pomůže do základní sestavy. "Je nás tu spousta vyrovnaných útočníků, všichni pracujeme na tréninku na 100 procent. Za tři dny hrajeme další zápas (v Liberci). Je na trenérovi, na koho ukáže, kdo tam bude," doplnil Chytil.

Pražané uštědřili Šeriffu jeho nejtěžší porážku v pohárech. Naopak slávisté vyrovnali nejvyšší vítězství ve skupinové fázi celé Evropské ligy a jen jedna branka jim chyběla k zopakování klubového rekordu v soutěžích UEFA (7:0 proti St Joseph's z Gibraltaru). "Bylo by to hezké vyrovnat, ale já o tom ani nevěděl. Zápas jsme si užívali všichni, fanoušci," řekl Chytil.

Jeho tým po dvou kolech bez ztráty vede skupinu o skóre před AS Řím, na jehož stadionu nastoupí v příštím duelu. Šeriff a Servette Ženeva jsou zatím bez bodu a slávisté tak mají blízko do jarní fáze pohárů, kam projdou tři ze čtyř mužstev v tabulce. "Šest bodů ze dvou zápasů, z toho jeden venku, super začátek. Musíme v tom pokračovat a vyhrávat každý zápas i v lize," dodal Chytil.

Za výkon ho pochválil i trenér Jindřich Trpišovský. "Mojmír hrál skvěle, pomohl mu gól na začátku. V poslední době měl hroznou smůlu, v Teplicích a proti Spartě mu VAR (videorozhodčí) neuznal gól, teď ho branka nakopla k velice dobrému výkonu. Bylo to ale podpořené hráči z druhé vlny, středovou trojicí, Wallemem i krajními hráči," řekl Trpišovský.