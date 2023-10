Trenér Trpišovský už den před utkáním EL hlásí: Chytil bude hrát od začátku

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský (47) nezvykle už den před utkáním prozradil, že útočník Mojmír Chytil (24) nastoupí ve čtvrtečním druhém duelu skupiny Evropské ligy proti Tiraspolu od začátku. Reprezentační útočník to bere jako velkou šanci, neboť za poslední měsíc hrál za Pražany v základní sestavě jen v domácím poháru. Na tiskové konferenci Chytil také řekl, že nebere nic než vítězství.

"Bylo více adeptů na to, kdo nastoupí v útoku. Moc často to nedělám, v Ženevě jsem něco předeslal, tým hrál dobře a vyhrál (2:0), tak můžu znovu. Musím navázat na tradici, která byla v Ženevě, a něco prozradit. Mojma bude zítra hrát od začátku. On už ví, dnes jsme měli nějaký nácvik," řekl Trpišovský.

Chytil, který přišel do Slavie v létě, coby střídající hráč skóroval hned v úvodních dvou kolech české ligy. Pak se třikrát dostal do základní sestavy, ale v poslední době Trpišovský nasazoval od úvodu spíše Muhameda Tijaniho.

Slavia už se s Tiraspolem utkala v roce 2009. Livesport

"Jsem rád, že už dopředu vím, že budu hrát. Můžu se na to lépe nachystat. Je to šance a já se tady každou šanci snažím využít. Po delší době začnu od začátku, vážím si toho. Budu chtít odvést co nejlepší výkon, pomoci týmu. Je nás tady spousta vyrovnaných útočníků, pak je na trenérovi, koho vybere," prohlásil Chytil.

Jeho tým v neděli hrál bez branek v Teplicích a podruhé za sebou v lize jen remizoval. "Určitě je lepší hned hrát další zápas, než se týden šťourat v tom, co se nepovedlo, a furt si to připomínat. Máme šanci odehrát další zápas, snad úspěšně. Samozřejmě je lepší, když zápasy jsou v rychlém sledu," uvedl Chytil.

Slavia se trápí v koncovce

Jeho celek se aktuálně trápí v koncovce, v posledních třech ligových kolech dal jen dva góly a navíc oba z penalt. "V Teplicích jsem já osobně měl dvě šance. Bohužel jednou to byl ofsajd a v závěru jsem hlavičkou minul. Kdybych skóroval, mohli jsme se teď bavit jinak, ale bohužel jsem to netrefil," litoval Chytil.

"Je to na nás, na útočnících, abychom stříleli góly. Tým to od nás potřebuje. Chceme společně zápas s Šeriffem zvládnout. Jsme Slavia a chceme vyhrát každý zápas," doplnil.

Tiraspol v roce 2009 vyřadil Slavii v kvalifikaci Ligy mistrů, Chytil ale nadcházející dva souboje ve skupině jako možnost odplaty nevnímá. "Já ani trenér jsme u toho nebyli, ale ve výtahu, když jsme jeli na tiskovku, jsme se o tom společně bavili. Ale že bychom říkali, že je to nějaký revanš, to ne. Týmy jsou úplně jiné," podotkl Chytil.

