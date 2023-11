Slavia má postup do jarní fáze EL ve svých rukou, Pražanům budou chybět dvě opory a trenér

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí v Tiraspolu proti Šeriffu k předposlednímu pátému utkání ve skupině Evropské ligy a mohou si definitivně zajistit účast ve vyřazovací fázi. Pokud Pražané proti moldavskému šampionovi navážou na říjnové domácí vítězství 6:0, bez ohledu na zbylé výsledky postoupí. V případě, že Servette Ženeva v druhém zápase neporazí AS Řím, projde český vicemistr do jarní části soutěže, i kdyby v Tiraspolu nebodoval. Červenobílým bude kvůli zlomenině nosu chybět na lavičce trenér Jindřich Trpišovský, kterého zastoupí asistent Jaroslav Köstl (33).

Slávisté v minulém kole doma zvítězili nad AS Řím 2:0 a díky lepšímu skóre vedou před italským finalistou předchozího ročníku skupinu. Třetí Servette ztrácí pět bodů a poslední Tiraspol má jediný bod. Pražané už získali jistotu nejhůře třetího místa, které znamená účast ve vyřazovací fázi nižší Evropské konferenční ligy. Jarní část pohárů si zahrají potřetí za poslední čtyři sezony.

Slávisté se v posledních dvou zápasech skupiny pokusí udržet první místo, které znamená postup přímo do osmifinále. Oproti AS Řím mají o tři branky lepší skóre. "Přáli jsme si dostat se do situace, že to budeme mít ve svých rukou. Ale musíme to ve zbývajících dvou zápasech proměnit. Po fantastickém zápase s AS Řím jsme se o skóre dostali na špici tabulky a pokusíme se tam udržet," řekl v nahrávce pro média od klubu Köstl.

Do Tiraspolu bez Trpišovského

"Jde o prestiž, peníze, koeficient i lepší nasazení do jara. Uděláme maximum pro to, abychom uspěli a první místo uhájili. I když to z mnoha důvodů bude asi diametrálně odlišný zápas než doma s Tiraspolem," doplnil Köstl. Slávisté mají s dvěma inkasovanými góly spolu s Leverkusenem nejlepší obranu skupinové fáze soutěže.

Hlavní trenér Trpišovský v minulém týdnu utrpěl při bagu zlomeninu nosu. Při víkendovém ligovém utkání s Českými Budějovicemi (2:1) byl na lavičce, do Moldavska ale neodcestoval. "S Jindrou v týmu spolupracujeme už nějakých 10 let, takže zhruba všichni víme, kdo co má dělat. Jsme v tomhle tým. Doufáme, že nějaká zásadní změna to zase nebude," řekl Köstl.

Tabulka. (29.11.) Livesport

"Samozřejmě změna to bude v samotném koučování na hřišti. Ale to už jsme si taky za kariéru několikrát zkusili. Věřím, že Jindra bude co nejdříve v pohodě a že mu uděláme radost výsledkem a postupem," doplnil třiatřicetiletý asistent.

Slavia říjnovým domácím vítězstvím 6:0 nad Tiraspolem vyrovnala nejvyšší výhru skupinové fáze celé Evropské ligy. Suverénně nejlepšímu moldavskému klubu posledních let částečně oplatila smolné vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009, kdy vypadla po remízách 0:0 venku a 1:1 v Edenu.

Šeriff chce napravit debakl

Šeriff si chce napravit reputaci po venkovním debaklu a ve 12. utkání proti českým týmům v soutěžích UEFA dosáhnout na teprve druhé vítězství. Tiraspol už ztratil naději na postup do jarní části Evropské ligy, může však ještě projít do vyřazovací fáze Konferenční ligy.

"Víme, jaký dorazí soupeř. Musíme se před ním mít na pozoru. Venku jsme utrpěli debakl 0:6, před svými fanoušky se to pokusíme napravit. Připravujeme se na zápas velmi pečlivě," řekl trenér Šeriffu Roman Pylypčuk, který převzal mužstvo nedlouho po debaklu v Edenu po kouči Robertu Bordinovi.

V prvním vzájemném zápase Slavia jasně dominovala. Livesport

Zápas v Tiraspolu začne ve čtvrtek v 21:00, v hlavním městě proruského regionu Podněstří je o hodinu více. Slávisté budou ze zdravotních důvodů postrádat defenzivní oporu Tomáše Holeše či záložníka Petra Ševčíka. Šeriffu budou scházet dva hráči kvůli trestu za vyloučení v minulém utkání v Ženevě.