Slavia nadělila Teplicím v Edenu další debakl, záchranářský duel skončil remízou

Nedělní program 24. kola FORTUNA:LIGY otevřely dva zápasy. Slavia stáhla náskok Sparty na čele tabulky na pouhý bod, neboť v Edenu uštědřila do té doby rozjetým Teplicím další debakl. Severočeši na půdě favorita prohráli poosmé v řadě a opět rozdílem třídy (0:4). Důležitý záchranářský souboj hostil českobudějovický Střelecký ostrov. Zlín v závěru utkání vstřelil vyrovnávající gól a s Dynamem si nakonec bodový příděl rozdělil (2:2).

Hráči Slavie diktovali tempo hry od úvodních minut. Blízko ke gólu měl po jednom z mnoha rohových kopů Tomáš Vlček, jenž se po chytrém signálu objevil v dobré palebné pozici, balon však poslal kousek vedle levé tyče. Hned několikrát si sešívaní v první půli vytvořili nebezpečný závar ve vápně Sklářů, avšak obrana hostů nejednou prokázala výraznou obětavost při snaze zblokovat střelecké pokusy domácích.

Ve 38. minutě ale Severočeši kapitulovali, když se po souboji na hraně vápna uvolnil Matěj Jurásek a parádní ranou do šibenice otevřel skóre. Stejný hráč se před pauzou prosadil ještě jednou zásluhou nekompromisní pumelice z rohu šestnáctky.

Do druhé půle vstoupily aktivněji Teplice, nicméně v 57. minutě to byla opět Slavia, kdo rozvlnil síť. Po sklepnutí od spoluhráče se totiž zmocnil míče Conrad Wallem, jenž elegantní kličkou vyškolil hostujícího stopera Štěpána Chaloupka a chladnokrevným zakončením zajistil sešívaným třígólový náskok. Tempo zápasu poté poněkud opadlo a zaplněné tribuny rozproudil až příchod Stanislava Tecla. Ani jeho útočné dovednosti ale k dalšímu přepsání v kolonce vstřelených branek dlouho nevedly. To se však změnilo ve třetí minutě nastavení zásluhou přesné rány k levé tyči v podání Václava Jurečky.

Černobílí už ve druhé minutě hry potvrdili svou domácí formu, když Samuel Šigut zpětnou přihrávkou našel Jana Suchana a ten nekompromisně napálil míč pod horní štangli. Za Zlín ale dokázal rychle odpovědět Jakub Černín. V sedmé minutě se nejlépe zorientoval po rohovém kopu a dorazil balon do prázdné branky.

Chvíli poté mohl otočit skóre Martin Cedidla, v nadějné pozici však mířil jen na připraveného Stanislava Dostála. Ve 33. minutě si na centr do vápna naskočil Tom Slončík, jenže hlavičkou mířil těsně vedle levé tyče.

Začátek druhé části zápasu byl na rozdíl od energií nabitého prvního poločasu velmi pozvolný. Ve hře výrazně přibyly individuální chyby a fauly, které zpomalovaly tempo a plynulost utkání. První střelu na branku ve druhé půli proměnil v přesný zásah Suchan, který dokázal v 75. minutě z přímého kopu z velkého úhlu překvapit Dostála. Vzápětí mohl rychle srovnat Cletus Nombil, jeho rána však pouze prosvištěla vedle pravé tyče. Smazat náskok soupeře se tedy povedlo až v závěru Jakubu Janetzkému, jenž se dostal k míči ve vápně a napálil jej do sítě.

