AS Řím vyhrál zaslouženě. Věřím, že doma budeme o dost lepší, uvedl Trpišovský

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský (47) po porážce 0:2 na hřišti AS Řím uznal, že soupeř v přímém souboji o čelo skupiny G Evropské ligy zvítězil zaslouženě. Na tiskové konferenci označil za příčiny porážky špatný vstup do utkání a rozdíl v ofenzivní kvalitě obou celků. Kouč Pražanů zároveň věří, že v odvetě za dva týdny v Edenu předvedou jeho svěřenci sebevědomější a o poznání lepší výkon.

Souboj na takřka vyprodaném Olympijském stadionu před bezmála 65 tisíci diváky gólově otevřel už po 44 sekundách hry domácí záložník Edoardo Bove. Druhý zásah přidal v 17. minutě útočník Romelu Lukaku. Před oběma brankami chyboval kapitán Tomáš Holeš, jehož dvakrát obešel nejlepší hráč utkání Stephan El Shaarawy.

"Z prvních dvou střel jsme dostali dva góly, v obou případech po ztrátě míče. Náš výkon to samozřejmě ovlivnilo. Soupeř pak kontroloval hru, nedařilo se nám ho dostávat pod tlak. Nebyli jsme dost odvážní, což byla z poloviny naše chyba, z poloviny kvalita soupeře," řekl Trpišovský.

Statistiky zápasu. Livesport

"Ve druhém poločase jsme dobře začali, soupeř hrál se zajištěnou obranou a trpělivě čekal na naše díry v defenzivě. Naštěstí je nepotrestal, ale ani my jsme nevyužili žádnou příležitost. Domácí si to pak zkušené pohlídali a ani nás nepustili do žádného tlaku. AS Řím vyhrál zaslouženě," uznal sedmačtyřicetiletý kouč.

Jeho týmu dělalo velké problémy především aktivní a stále nebezpečné útočné duo Lukaku, El Shaarawy. "Soupeř nastoupil v útoku ve složení, jakém jsme moc nechtěli, místo dvou hrotů měl jen jednoho s dvěma podhrotovými hráči. Právě v ofenzivě byl největší rozdíl, hlavně po technické stránce. První půli to byl od nás festival technických chyb při práci s míčem," uvedl Trpišovský.

"Ukázalo se, co nám proti takovým velkým týmům ve venkovních zápasech ještě chybí. Je to samozřejmě velká škola, hlavně v práci s prostorem a pak samozřejmě první dotyk a krytí míče," přidal bývalý kouč Žižkova nebo Liberce.

Setkání s Mourinhem

Trpišovský si před utkáním na tiskových konferencích vyměnil komplimenty se svým protějškem Josém Mourinhem, jenž ale kvůli disciplinárnímu trestu dnes na lavičce AS chyběl. Kouč Slavie označil slavného Portugalce za trenérskou legendu a jeden ze svých vzorů.

"I pro mě byl ten zápas obrovská zkušenost. Bylo to vidět i na vedení týmu během utkání, okamžitě a dobře reagovali na naše taktické změny," ocenil Trpišovský svého soupeře. "Po televizním rozhovoru se za mnou stavil, čehož si ohromně vážím a chci mu za to poděkovat," dodal.

Aktuální tabulka skupiny G. (27.10.) Livesport

Slavia je v tabulce druhá o tři body za Římany. Na Šeriff Tiraspol se Servette Ženeva mají čeští vicemistři náskok pět bodů. V dalším kole čeká Pražany opět AS. "Musíme hrát s daleko větším sebevědomím, být dotěrnější, nenechat soupeři tolik místa. Věřím tomu, že doma budeme nastavení trochu jinak a budeme o dost lepší než dnes," řekl Trpišovský.

