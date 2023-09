Nevidím tým, který by měl vyloženě ztrácet, říká po losu Evropské ligy Trpišovský

Fotbalisté Slavie si páteční los skupiny Evropské ligy pochvalují. Potěšilo je, že v podobě AS Řím dostali zvučného soupeře na úrovni zápasů v Lize mistrů, spokojeni jsou i se Servette Ženeva ze čtvrtého výkonnostního koše. Skupinu považují za vyrovnanou, ale hratelnou a věří v postup. Zástupci českého vicemistra to uvedli v klubové televizi.

Slávistům se sice nesplnilo přání dostat anglického soupeře, ale s AS Řím, který vede slavný portugalský trenér José Mourinho, jsou spokojeni. "Máme radost. Přáli jsme si velký tým, který bude pro diváky atraktivní, což se stoprocentně povedlo. Finalista z minulé sezony, předtím vítěz Evropské konferenční ligy. Velký trenér, skvělí hráči i příjemné retro vzpomínky pro Slavii," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

V roce 1996 při slavném tažení do semifinále Poháru UEFA přešli slávisté o kolo dříve právě přes AS Řím. "Je to skvělé, když už nevyšel anglický soupeř. Přáli jsme si soupeře a utkání, které se třeba bude blížit zápasům v Lize mistrů. Myslím, že si všichni užijeme jak domácí zápas, tak skvělý výjezd do Říma na legendární stadion. Jsme stoprocentně spokojeni," uvedl Trpišovský.

"Z prvního koše jsem si přál co nejlepší tým, AS Řím to splňuje. Moc se na to těším, mají v kádru skvělé hráče, do Edenu přijede José Mourinho. Pro nás určitě velké lákadlo," pochvaloval si defenzivní univerzál a jeden z kapitánů Tomáš Holeš.

Odveta s Tiraspolem

Slavia už má zkušenost i se zbylými dvěma soupeři. V roce 2009 vypadla s moldavským šampionem Tiraspolem v kvalifikaci Ligy mistrů po remízách 0:0 venku a 1:1 doma, když rozhodující gól inkasovala v Edenu až v nastavení.

"Zase retro vzpomínka, ale samozřejmě negativní. Tehdy jsem seděl na jižní tribuně, kam padl ten gól. Vloni hráli s Plzní (v kvalifikaci Ligy mistrů), oba zápasy jsme viděli. Je to tradiční tým v pohárech. I když je to už dlouhá doba, tak to bude pro Slavii možnost rehabilitace nebo odvety za ten nešťastný dvojzápas," uvedl Trpišovský.

Se Servette se Pražané vedle neúspěšného dvojzápasu v Poháru UEFA v sezoně 2001/02 utkali i letos v lednu v přípravě na kempu v Portugalsku a ve dvou duelech po sobě zvítězili 3:0 a 1:0. "Na to, jaké možnosti ve čtvrtém koši byly, jsme maximálně spokojeni. Ve Švýcarsku jsme dlouho nehráli, je to relativně zajímavá destinace pro lidi. Hráli jsme spolu dva zápasy po sobě v zimě, aspoň víme, co od toho čekat. Myslím, že to bude vyrovnaný dvojzápas, i když to první utkání jsme v lednu jednoznačně vyhráli. Druhý zápas byl hodně těžký. Jejich tým se moc nezměnil. Jsme rádi, že jsme se vyhnuli jednomu jinému týmu ze čtvrtého koše," řekl Trpišovský.

Cílem je jaro v pohárech

Jasným cílem jeho svěřenců bude postup do jarní fáze pohárů, kam projdou tři ze čtyř týmů z každý skupiny. První dva celky budou pokračovat v Evropské lize, třetí mužstva se přesunou do Evropské konferenční ligy.

"Chceme pobavit lidi, hrát dobrý fotbal. Chceme předvést lepší výkony než v minulé sezoně. Nerad před začátkem skupin mluvím o favoritech, nevíte, jaká je aktuální forma. Uděláme vše pro to, abychom šli dál, po konci skupiny zase byli v losu a mohli se těšit na nějakého dalšího atraktivního soupeře," řekl Trpišovský.

"Určitě je to skupina, ze které se dá postoupit, když ze sebe vydáme to nejlepší. Podle mě to bude vyrovnané a bude se rozhodovat v posledním kole. Nevidím tým, který by měl vyloženě ztrácet. Budou zase hodně rozhodovat domácí zápasy, které nám vloni nevyšly," připomněl Trpišovský vyřazení ve skupině Konferenční ligy.

Také Holeš je přesvědčen, že půjde o vyrovnané souboje. "Skupina je to těžká. Tiraspol tolik neznám, ale Servette je švýcarský vicemistr, hráli jsme s nimi v Portugalsku na soustředění. Sledoval jsem je v kvalifikaci Ligy mistrů proti Rangers, vyrovnané zápasy. Ale určitě budeme chtít postoupit do jarní fáze," dodal Holeš.