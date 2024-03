Sparťan Lukáš Haraslín (27) považoval domácí prohru 1:5 s Liverpoolem v úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy za krutou. Vedoucí tým anglické fotbalové ligy podle něj uštědřil obhájci českého titulu lekci z efektivity. Myslí si však, že Pražané mohou mít hlavy nahoře. Řekl to v rozhovoru s novináři.

"Z výsledku jsme zklamaní, ale můžeme mít hlavy nahoře za předvedenou hru. Výsledek je krutý. Někteří možná očekávali, že couvneme a budeme bránit, ale chtěli jsme hrát svoji hru. I proto jsme se dostali do šancí, které jsme si vypracovali. Možná jsme tím Liverpool zaskočili. Dali nám ale lekci z efektivity a svoje šance využili. Já a moje mužstvo ne," uvedl Haraslín.

Defenzivní pojetí hry by podle něj nebylo dobré. "Kdybychom se v deseti měli zatáhnout pod míč a jen čekat, co se stane, tak by nás možná zatlačili ještě víc, protože kvalitu v ofenzivě mají neskutečnou. Právě vysokým napadáním jsme je místy dostali pod tlak, dělali chyby a odkopávali míč. Může nás těšit, že i hráči takového kalibru byli pod tlakem. V útočné fázi ale byli nepříjemní a ne nadarmo hrají v Liverpoolu," prohlásil se 14 góly nejlepší střelec Sparty v sezoně.

Lukáš Haraslín operoval výhradně na levé straně hřiště. Opta by Stats Perform / Profimedia

"Je třeba mít hlavy nahoře. Zahráli jsme si s top mužstvem na světě. Je třeba hledat pozitivní věci na zápase. Uvidíme, co bude na Anfieldu," podotkl sedmadvacetiletý slovenský reprezentant, který v únoru prodloužil se Spartou smlouvu. Odveta se hraje za týden.