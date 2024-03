Sparta – Liverpool 1:5. Byla to srážka s realitou, řekl po prohře kapitán Krejčí

Za srážku s realitou označil kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí (24) úvodní osmifinálový duel Evropské ligy s Liverpoolem, v němž čeští šampioni prohráli doma vysoko 1:5. V rozhovoru s novináři litoval nevyužitých šancí, ocenil ale, že svěřenci trenéra Briana Priskeho (46) neustoupili od svého herního stylu. Krejčí věří, že zkušenosti z těchto zápasů je mohou v budoucnu posunout.

"Byla to trochu srážka s realitou. Šlo o velký test v porovnání kvalit. A jak bylo vidno, i co se týče produktivity," řekl Krejčí. "Bereme si z toho ale pozitiva, že jsme se snažili prezentovat naším fotbalem a nijak jsme neustoupili od toho, jak se snažíme hrát celou dobu. Šancí jsme si vytvořili dost a mohli jsme jich proměnit víc. Bohužel jsme je neproměnili a Liverpool nám ukázal, jak se v těchto situacích chovat," doplnil čtyřiadvacetiletý stoper.

Sparta inkasovala už v šesté minutě, kdy po faulu Asgera Sörensena proměnil pokutový kop Alexis Mac Allister. Krejčí přiznal, že presink lídra anglické ligy dělal domácím hráčům potíže.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

"Musíte brát ohled na to, že s takovýmito týmy nehrajeme každý týden. Je to něco nového. Jejich presink byl extrémně rychlý. Tohle nikde nezažijete, a proto na to nedokážete lusknutím prstů reagovat," líčil Krejčí. "Musíme si to vzít do dalších soubojů a v budoucnu nám to pomůže. Potom se nám podařilo trochu přepnout a měli jsme pár šancí. Je potřeba se dostat do herního tempa, jaký mají nejlepší týmy," doplnil.

V prvním poločase mohli vyrovnat Lukáš Haraslín nebo Angelo Preciado. Šance ale neproměnili a Liverpool do poločasu zvýšil po dvou trefách Darwina Núňeze. "To je prostě realita a je to rozdíl těch top hráčů na světové úrovni. Je to ale super porovnání. Pozitiva jsou, že jsme dokázali přenést své pasáže. Troufnu si říct, že dva roky dozadu bychom takhle nehráli. Musíme si z toho vzít další zkušenosti, aby při dalším srovnání s nejlepšími byly ty rozdíly zase menší," řekl Krejčí.

Těšilo ho, že s Sparta s Liverpoolem hrála otevřenou hru. Před více než 18 tisíci fanoušky vyslala 11 střeleckých pokusů, sedm jich bylo na bránu. "Když se dostanete do této fáze, tak by byla škoda, kdybyste se postavili dozadu a bránili. Pro nás bylo pozitivní, že jsme tam dostali náš styl hry. Rozdali jsme si to s nimi. Vidíme, kde je realita, kde je největší kvalita a od toho ty zápasy jsou," dodal Krejčí.

