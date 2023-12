Zásah VAR, jaký fotbalová Evropa nepamatuje. Euforii Rennes zmrazilo málo známé pravidlo

Hluboký nádech, maximální soustředění a bum! Enzo Le Fee (23) rozezněl ve 101. minutě zápasu Evropské ligy mezi Rennes a Villarrealem břevno, ale hrálo se dál. Míč se odrazil právě přímo k exekutorovi přímého kopu a domácí mohli pokračovat ve snaze za vstřelením vyrovnávající branky, která by je posunula na první příčku tabulky. To se asi o 15 vteřin později skutečně povedlo, euforii v Roazhon Parku ale následně zmrazil VAR. Nikdo na stadionu netušil, v čem je problém... Ofsajd? Faul? Nic takového. Francouzům "ukradlo" gól a přímý postup do osmifinále "penaltové pravidlo".

Když Le Fee svou ranou orazítkoval břevno, míč se od brankové konstrukce odrazil přímo k němu. Taková situace si přitom žádá zásah rozhodčího, neboť balonu se musí po provedení volného kopu jako první dotknout jiný hráč než exekutor.

Stejný postup platí u penalty, v jejíjmž případě to ale všichni moc dobře vědí. U přímého kopu však tato situace nastává opravdu výjimečně a většina fanoušků, ale i hráčů a trenérů tak toto pravidlo nezná. "Věděl jsem, že to existuje pro penalty, ale nevěděl jsem, že i pro volné kopy," přiznal po zápase smutný trenér domácích Julien Stephan.

Do celé situace se proto vložil VAR, který "přestupek" odhalil, načež hlavní rozhodčí zápasu Turek Attila Karaoglan nařídil nepřímý kop a branka obránce Lorenza Assignona tak nemohla platit.

Lepší pozici pro play off tudíž přiřkl hostům v 80. minutě zkušený Dani Parejo, jenž se ve svých 34 letech prosadil na evropské scéně po roce a půl. Zatímco Villarreal míří rovnou do osmifinále, francouzský celek bude muset poměřit své síly s některým z neúspěšných účastníků Ligy mistrů.