Krejčí: České úspěchy? Jenom dobře, že jsme konkurenceschopní. Teď je mým přáním Hancko

Kapitán Ladislav Krejčí (24) si přeje, aby fotbalisté Sparty v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy narazili v únoru na Feyenoord Rotterdam, za nějž hraje jeho bývalý slovenský spoluhráč z Letné Dávid Hancko (26). Pražané si postup do jarní části soutěže vysloužili výhrou 3:1 na hřišti kyperského Arisu Limassol v závěrečném 6. kole skupiny C. Krejčí si v rozhovoru s novináři pochvaloval, jak jeho spoluhráči k utkání přistoupili.

Obhájci českého titulu se jméno soupeře pro únorový dvojzápas dozvědí při pondělním losování. Bude jím jeden z týmů z třetí pozice v elitní Lize mistrů. Možnými protivníky jsou Galatasaray Istanbul, Lens, Braga, Benfica Lisabon s Davidem Juráskem, AC Milán, Young Boys Bern, Šachtar Doněck a Feyenoord, za něž nastupuje i bývalý slávista Ondřej Lingr.

"Liga mistrů je ta nejlepší soutěž, kde se můžete učit a sledovat ostatní týmy, jak hrají. Přeju si ty nejlepší. Mým přáním je Hanci (Hancko)," řekl stoper Krejčí.

Sparta skončila v "céčku" druhá o bod za Glasgow Rangers, kteří v souběžně hraném duelu zvítězili na stadionu Betisu Sevilla 3:2. "Zajímavé rozuzlení, jenom to ukazuje kvalitu skupiny a rozdílnost soutěží. Každý hraje jiným stylem fotbalu. Jsme rádi, že se můžeme porovnávat se soupeři v Evropské lize a pokračovat v ní dál," podotkl Krejčí.

Sparta se protlačila skrz velkou konkurenci do jarní fáze EL. Livesport

Pražané díky triumfu na Arisu vyhráli venku v pohárech poprvé od listopadu 2020 a šňůře 12 zápasů. "Tuhle sérii jsem nijak nevnímal. Jsem rád za kluky, jak k tomu přistoupili. To, jak jsme se prezentovali před zápasem, co jsme říkali, šlo jasně vidět. Skvělý start, skvělá první půle a vítězství," konstatoval sedminásobný český reprezentant.

Sparta vedla na Kypru už po 11 minutách 2:0, v nastavení úvodního dějství přidala třetí trefu. "Takové scénáře se nedají představit. Říkali jsme si, že musí dát dva góly, takže to bude od nich hodně otevřené, protože budou chtít co nejvíc útočit na naší bránu. Věděli jsme, že z našich brejků jsme mohli dát gól, což docela vyšlo. Jenom díky našemu nastavení to takhle dobře na startu dopadlo," prohlásil Krejčí.

Jeho tým přijelo podpořit zhruba 700 fanoušků, kteří Spartě při celkové návštěvě 2859 diváků vytvořili prakticky domácí prostředí. "Paráda, moc jim děkujeme, od začátku byli slyšet. Jsme rádi, že si to můžeme společně užít. Nejen dnes, ale celou dobu nás podporovali na výjezdech i doma. Jsou nedílnou součástí úspěchu. Doufám, že i pro něj narazíme na nějaký zajímavý tým, aby si to mohli užít," uvedl Krejčí.

Poprvé v samostatné historii bude mít český fotbal na jaře v pohárech tři zástupce, vedle Sparty i jejího městského rivala Slavii a Plzeň. "Jenom dobře pro všechny týmy, že jsou konkurenceschopní v Evropě a můžeme sbírat body do koeficientu. A potom se porovnávat a hrát proti těm nejlepším. Můžeme se z těch zápasů učit a být ve větším povědomí i pro zahraniční hráče, aby mohli přestoupit do české ligy, protože získává na kvalitě," řekl Krejčí, zvolený nejlepším hráčem uplynulé sezony nejvyšší soutěže.

V neděli Letenští zakončí podzimní část soutěžní sezony doma v lize s Teplicemi. "Už se těším hodně, až si od sebe odpočineme, protože je toho hodně," prohlásil Krejčí, jenž by první polovinu ročníku oznámkoval jedna minus. "Nevyhráli jsme všechno," vysvětlil odchovanec brněnské Zbrojovky.