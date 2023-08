Dnes získáte trofej, zítra musíte trénovat. Na další úspěch ale můžeme myslet, říká Arteta

Po nedělním vítězství 4:1 v penaltovém rozstřelu nad Manchesterem City v Community Shield, které odstartovalo sezonu Arsenalu, se Londýňané soustředí na jednu trofej za druhou, řekl manažer Mikel Arteta (41). Ohodnotil i nové nastavení pravidel v Premier League.

Na otázku, zda tato výhra příliš nezvýší očekávání na úspěch v Premier League, která začíná příští víkend, odpověděl: "Nevím. Chtěl jsem jen co nejrychleji urvat tuto trofej a pak můžeme přemýšlet o další. Proto jsme tady – abychom vyhrávali trofeje pro tento klub a zajistili mu úspěch."

"Už jen ta radost, když vidím tolik šťastných a hrdých lidí, a spojení, že to pro naše příznivce ve Wembley dokážeme znovu, je úplně jiné, a to je skvělé. Ale víme, že takový je fotbal – dnes vyhrajete trofej, ale zítra už musíte trénovat," poznamenal Arteta po triumfu.

Odegaard zvedl nad hlavu Community Shield. Profimedia

Ve 101. minutě vyrovnal výstavním gólem Leandro Trossard z Arsenalu. V 77. minutě skóroval za City Cole Palmer a poslal zápas do penaltového rozstřelu.

Rozhodčí v anglické fotbalové lize přijali od této sezony nová pravidla, která mají zabránit zbytečnému promarňování času. Mělo by tomu tak být pomocí přičítání času ztraceného/využitého při oslavách gólů, střídáních nebo zraněních. Arteta prohlásil, že nová pravidla podporuje.

"Je to opravdu dobře, protože si myslím, že to zašlo příliš daleko. Teď si to týmy budou muset dvakrát rozmyslet. Nově musíme být připraveni hrát 100 minut, protože se to může stávat každý týden."

Manažer City Pep Guardiola řekl, že šlo o vyrovnaný zápas obou týmů. "V posledních 15 až 20 minutách prvního poločasu byli lepší oni. Ve druhém poločase jsme byli zase mnohem lepší my. Určitě bychom chtěli vyhrát, ale někdy se s tím musíte smířit a vyseknout soupeři poklonu a uznání."

Guardiola na závěr řekl, že si jeho tým musí zvyknout na delší prodloužení. "Musíme se s tím smířit. Teď budou zápasy trvat 100 minut, to je jisté," dal za pravdu svému protějšku a bývalému svěřenci Artetovi.