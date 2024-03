Divadlo snů hostilo další bláznivé představení. Teď můžeme porazit kohokoli, řekl Ten Hag

Ve čtvrtfinále FA Cupu na Old Trafford padlo sedm branek.

Byl to další bláznivý večer, který dokonale vystihuje kouzlo FA Cupu. Nejstarší pohárová soutěž na světě nabídla 120 minut dlouhé představení v Divadle snů, jehož průběh ozdobilo hned sedm branek. Vítězně ze čtvrtfinálového duelu vyšel nakonec domácí Manchester United, jehož trenér Erik ten Hag (54) po postupu přes Liverpool uvedl, že nedělní výsledek může být pro Rudé ďábly odrazovým můstkem pro úspěšný závěr náročné sezony.

Chvílemi to v neděli na Old Trafford vypadalo, že se Manchesteru United vzdaluje poslední šance na zisk trofeje v této sezoně. Domácí však dovedli napínavý duel do vítězného konce a ukončili naděje Liverpoolu na dokonalou rozlučku Jürgena Kloppa – zisk čtyř triumfů.

Impozantní střetnutí rozhodl gól Amada Dialla z brejku v nastaveném čase prodloužení. Rudí ďáblové nyní doufají, že zásah ze 121. minuty se ukáže jako zlomový bod pro vývoj aktuální sezony. United jsou aktuálně drtivými favority na postup do finále FA Cupu, v semifinále ve Wembley se totiž utkají s druholigovým Coventry.

Nizozemský manažer Ten Hag je pod stále větším tlakem, protože jeho tým je v Premier League až na šestém místě, zatímco na první čtyřku ztrácí devět bodů a je venku z bojů v Lize mistrů i Ligovém poháru. Bývalý šéf Ajaxu však věří, že mužstvo je na vzestupné vlně, když ve 12 zápasech v roce 2024 prohrálo jen dvakrát.

"Tohle by mohl být ten správný okamžik. Tým má víru a energii na to, aby dokázal úžasné věci. Když porazíte Liverpool, můžete porazit jakéhokoli soupeře," řekl Ten Hag.

Do popředí se opět dostaly mladé pušky – Garnacho a Mainoo zářili, zatímco žolík Diallo vstřelil teprve svůj druhý gól v manchesterském dresu. "Prvních 35 minut jsme opět ukázali, že budoucnost tohoto týmu je velmi světlá. Je v něm velký potenciál. Potřebujeme získat konzistenci," dodal kormidelník.

Nedělní porážka byla teprve pátou prohrou Liverpoolu ve všech soutěžích v této sezoně. Němec přiznal, že na jeho týmu se projevily první známky únavy z náročného programu. Ten Hag bránil tolik kritizovaného Antonyho, který v 88. minutě poslal souboj do prodloužení. "Je vidět, že bojuje a chce také přispět," dodal Nizozemec.