Dukla uspěla v Kroměříži a druhou ligu vede už o čtyři body. Žižkov míří za záchranou

Žižkov porazil v domácím zápase 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LUGY Chrudim 3:1. Viktoria zvítězila ve třetím z posledních čtyř zápasů v soutěži a znovu si pomohla v boji o záchranu, v neúplné tabulce se posunula na 12. místo a od první sestupové příčky ji dělí pět bodů. Lídr soutěže Dukla si veze z Kroměříže výhru 2:0 a druhému Vyškovu odskočil na rozdíl čtyř bodů. Sparťanský B-tým prohrál v Jihlavě 1:3, Varnsdorf v záchranářském souboji rozstřílel Prostějov 5:1 a Opava remizovala s Vlašimí 2:2.

Viktorka šla do vedení ve 32. minutě, kdy využil bídné rozehrávky Východočechů jejich bývalý hráč David Sixta. Hosté však hodili minelu za hlavu a záhy vyrovnali hlavičkou Václava Míky. Druhá dubnová trefa mladého beka, který se před pěti lety představil v dresu Česka na evropském šampionátu do 19 let, ale Chrudimi body nepřinesla. Po změně stran totiž zaznamenal rozdílový zásah skvěle hrající Sixta a v závěru pečetil zisk tří bodů Josef Divíšek. Žižkov prodloužil sérii domácí neporazitelnosti na čtyři utkání a míří za záchranou.

Diváky v největším městě na Vysočině zvedla ze sedadel především úvodní půlhodina, během níž se hned třikrát přepisovalo skóre, přičemž hned dvakrát se o to postarali domácí fotbalisté. Rozhodující trefu obstaral ve 26. minutě Tomáš Franěk, který se před vlastními fanoušky trefil poprvé od úvodního zápasu v červenci minulého roku, na něhož navázal po přestávce Filip Vedral. Hlavní postavou Jihlavy se ale stal Filip Šancl, jenž se podílel na všech gólech modrožlutých.

O triumfu, kterým hosté udělali další důležitý krok k postupu mezi českou elitu, rozhodl v závěru první půle svou premiérovou brankou v dresu Pražanů Matěj Helešic, jenž v klubu hostuje z Pardubic. Pražané tak dokonale využili remízového zaváhání Vyškova s Brnem a zvýšili náskok v čele tabulky.

Tým z Kotliny poslal v 15. minutě do vedení Vojtěch Stránský. Na jeho zásah sice Hanáci dokázali odpovědět, nicméně premiérová branka Martina Kouřila v tomto ročníku už se ukázala být vítěznou. Hosté se po Zbrojovce a Líšni stali již třetím moravským celkem v řadě, který si ze stadionu ve Šluknovském výběžku neodvezl tříbodovou kořist.

Lepší vstup do utkání předvedli Rytíři, když jim Tadeáš Vachoušek v 17. minutě vystřelil brzké vedení. Ještě v rámci prvního poločasu však dokázali Slezané průběh otočit, náskok ale nakonec neudrželi. O stanovení finálního výsledku se postaral po změně stran přesně hlavičkující Petr Breda.

Tabulka FNL