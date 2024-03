Derby Sparta – Slavia: Obrana sešívaných dává soupeřům víc prostoru, čísla hovoří pro hru na čtyři zadáky

Středeční duel čtvrtfinále domácího poháru mezi fotbalisty Slavie a Sparty (2:3p) naplno ukázal to, o čem se v poslední době mluvilo stále častěji. Obrana Slavie, dřív její velká síla, už zdaleka není (a to ani v domácích utkáních) tak pevná, jako bývala v minulých letech. Sešívaní dostali v obou jarních zápasech v Edenu celkem šest branek, navíc pomalu pohasíná svit jejich diamantu Igoha Ogbua (24). Nigerijský stoper věnoval Spartě góly už ve třetím derby za sebou. A Letenští se před nedělním šlágrem na vlastním stadionu i díky tomu právem cítí být favority duelu.

Po zimní přestávce ještě v lize neztratili ani bod, v čele tabulky mají čtyřbodový náskok a jsou na nejlepší cestě k obhajobě titulu. Naopak svěřenci Jindřicha Trpišovského mají co napravovat nejen po prohře v MOL Cupu, ale i po remíze na hřišti předposledního Zlína. Proti Spartě ukazovali nedostatky zejména v obraně, když vinou nepřesností a individuálních chyb poslali odvěkého rivala do mnoha šancí. Ve tříčlenné zadní linii, kterou kouč Jindřich Trpišovský začal stavět v této sezoně, si ještě zvykají a zejména Ogbu se bez zajištění dopouští řady zásadních chyb.

Z pohledu celé sezony nepředstavuje defenziva pro Slavii žádný velký problém, podle průměrného počtu očekávaných inkasovaných gólů na zápas si sešívaní vedou dokonce lépe než Sparta. Zatímco aktuální lídr tabulky povoluje svým soupeřům průměrně šance v hodnotě 1,17 očekávaného gólu na zápas, u sešívaných je to pouze 0,76 xG. Tým Briana Priskeho se v Evropské lize sice potkal s kvalitnějšími celky než Slavia, ovšem i v české nejvyšší soutěži vyznívá bilance mírně lépe pro ni (0,89:0,93).

Co je však podstatnější – k mírnému zhoršení došlo v defenzivě červenobílých ve srovnání s minulou sezonou. To může mít co dočinění se změnou rozestavení. Kouč Trpišovský sice rozhodně nesází výhradně na jednu formaci, ovšem zatímco v předešlém ročníku dával přednost převážně obranné čtyřce, v této sezoně (po letním odchodu klasického krajního beka Davida Juráska) sází vzadu spíš na tři hráče (stopery).

A čísla ukazují, že tato změna defenzivu jeho celku rozhodně nezpevnila. V tomto ročníku nastoupili slávisté se čtyřkou vzadu pouze osmkrát, když už se tak ale stalo, soupeř si před jejich brankou příliš neškrtl. Dostal se totiž průměrně pouze ke čtyřem střelám na zápas s hodnotou xG 0,32. Se třemi stopery to je přitom dvojnásobek: 0,79 xG a sedm střel. Totéž se zrcadlově děje na opačné straně hřiště, kde slávisté s trojkou vzadu dosáhnou na dvojnásobné xG a zaznamenají o pět střel víc. Což je z části logické, neboť v novém rozestavení mají víc hráčů vepředu, vzadu naopak hrají na vyšší riziko.

V minulé sezoně však data hovořila pro čtyřobráncové rozestavení na obou koncích hřiště. Očekávané inkasované góly se průměrně dostávaly pouze na 0,54 xG, a to takhle slávisté nastupovali po většinu času. Na nedělní derby se však s velkou pravděpodobností nic měnit nebude.

Poslední vzájemný duel sice byl ve znamení nepřesností v rozehrávce a individuálních chyb, není to však jen o nich. Trpišovský třeba bránil Ogbua, když říkal, že jej spoluhráči po jeho chybě nezajistili. To, že obranná řada vršovickému klubu nefunguje úplně podle představ, nicméně dokládají i první dvě utkání jarní části.

Kdo by čekal, že bude gólman Aleš Mandous proti Jablonci lovit třikrát míč ze sítě... Zajímavé je ale také to, že všechny góly dostal z prostoru vzdálenější tyče. Zejména trefa Jakuba Martince stála za to. Fotbalista severočeského klubu se dostal do vápna bez toho, aniž by si ho kdokoli ze slávistů všiml a neměl tak problém uklidit míč do prázdné branky. Ve slušné šanci se na zadní tyči objevil i Tomáš Čelůstka ze Zlína.

Defenziva Slavie se sice řečí čísel nijak výrazně nezhoršila, někdy ovšem vzadu otevírá příliš velká okénka, na což nebyli její fanoušci v posledních letech zvyklí. Pokud nějaká odkryje i v neděli na Letné, titul se jí může výrazně vzdálit.