Ligový semafor: Havlík v životní formě, jablonecká jízda nad plán i neškodný Baník

Už šest branek stihl v aktuální sezoně Marek Havlík. Trefa středopolaře Slovácka do sítě Baníku byla nejen výstavní, ale zároveň vítězná – svěřenci kouče Martina Svědíka neprohráli už počtvrté v řadě a dokonce vystoupali na třetí místo tabulky. Toho mohla dosáhnout i Ostrava, která se ovšem zmohla na pouhou jednu střelu na bránu a ještě tak prodloužila svůj dlouhý gólový půst.

Červená – Ofenzivní mizérie Baníku

To, že neskóroval ve dvou po sobě jdoucích zápasech, zažil Baník v posledních třech sezonách jen dvakrát. Naposledy se tak stalo v závěru loňského ročníku, kdy ofenziva ostravského celku vyhořela proti Mladé Boleslavi i Slavii. Výsledek? 234 minut trvající gólový půst.

Od podobného čísla aktuálně nejsou svěřenci trenéra Pavla Hapala daleko. Po domácí porážce se Spartou nepřekonali ani defenzivu Slovácka a na branku čekají 211 minut. Zatímco sparťan Peter Vindahl byl v permanenci hned pětkrát, Milan Heča řešil jediný pokus.

Forma Baníku není vůbec ideální. Livesport

Méně střel si v dosavadním průběhu připsal Baník jen v pátém kole na Slavii, kdy mezi tři tyče dokonce nevystřelil vůbec. Místo třetí pozice se tak tradiční celek FORTUNA:LIGY propadl mimo elitní skupinu a tlak na kouče Hapala před zimní přestávkou zesílil.

"Jsem zklamaný z výsledku i z naší hry ve druhém poločasu. Koncovka dnes byla naší slabinou, po přestávce nám vázla i kombinace a u všeho jsme byli pozdě. Slovácko vyhrálo naprosto zaslouženě," prohlásil Hapal pro klubový web.

Oranžová – 34 minut vedení = 8 bodů

Do ideálu to má sice stále daleko, kouč Radoslav Látal si ale může pořádně oddechnout. Od domácí porážky s Klokany uhrál Jablonec ze čtyř utkání osm bodů, a to i přesto, že ve všech těchto zápasech vedl dohromady jen 34 minut!

Ani domácí klání s Pardubicemi neodstartovali Severočeši dobře, na trefu Tomáše Zlatohlávka ale odpověděl Miloš Kratochvíl, který jako správný kapitán ve druhé půli svým druhým zásahem ulovil všechny body pro Jablonec.

Sedmadvacetiletý záložník prožívá z osobního hlediska vynikající sezonu, čtyřmi góly už nyní vyrovnal svůj ligový rekord. Dvakrát v jednom střetnutí navíc skóroval teprve potřetí v kariéře. Před téměř třemi lety vystřelil dvěma góly výhru proti Příbrami, o sedm měsíců později se dvakrát prosadil i v play off o Evropskou konferenční ligu proti Žilině.

Poslední výsledky Jablonce. Livesport

Zpět ale k Jablonci. Ten se může po další výhře uklidnit, neboť posledním Českým Budějovicím odskočil na šest bodů a před čtrnáctými Pardubicemi má tříbodový náskok. "Cítili jsme, že je to opravdu důležité utkání. Pardubice jsou hodně nepříjemné a hrozily nám z každého brejku. První půle nám nevyšla a v poločase jsem byl zlý," prozradil pro klubový web Látal, který potvrzoval, že rozhodujícím momentem utkání byla i neproměněná penalta z kopačky Kryštofa Daňka.

"Penalta byla důležitá a zřejmě i rozhodující chvíle zápasu. Po přestávce už jsme to byli my, byli jsme agresivní a důrazní, což od hráčů požaduji," doplnil Látal. Ten tak přežil další nepříjemné okamžiky a zdá se, že na Střelnici vydrží minimálně do začátku jarní fáze FORTUNA:LIGY.

Zelená – Havlíkova životní forma

Slovácko pokračuje ve zlepšených výkonech, po Plzni si poradilo i s Baníkem, neprohrálo počtvrté v řadě a posunulo se už na třetí místo tabulky.

O druhé výhře v řadě opět rozhodl osmadvacetiletý záložník Marek Havlík, jenž vítěznou branku obstaral i v Plzni. Ve 29. minutě nedělního klání mu míč přichystal ostravský David Buchta a Havlík nádhernou technickou ranou do šibenice navázal na své povedené výkony z posledních týdnů. Gól to byl vskutku parádní a jistě bude aspirovat na vůbec nejkrásnější trefu celé sezony.

V patnáctém duelu aktuální sezony se Havlík prosadil již pošesté, čímž dal zapomenout na poslední roky. Šest branek totiž vstřelil za tři předchozí sezony dohromady. "Nejprve jsem si myslel, že letí nad, ale naštěstí tam zapadla," těšilo autora fantastické střely.

"Trenér mě posunul výš a já se dostávám do šancí. Když jsem hrál níž, tak se mi moc nedařilo, kazil jsem hodně míčů a rozehrávek. Teď mám pocit, že mi to sedlo," objasnil Havlík na tiskové konferenci svou aktuální formu.