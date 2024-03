Ligová fotbalová asociace vypsala tendr na titulárního partnera nejvyšší soutěže

Ligová fotbalová asociace (LFA) vypsala výběrové řízení na titulárního partnera nejvyšší soutěže pro sezony 2024/25 až 2028/29. Zájemci se mohou hlásit do 22. března, jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena. LFA, která řídí české profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

Tendr, který se týká i druhé ligy, je otevřený zájemcům z Česka i ze zahraničí. Smlouva s vítězem by měla být podepsána do konce dubna. LFA se do té doby nebude k průběhu řízení vyjadřovat.

Titulárním partnerem první a druhé ligy je od sezony 2018/19 sázková kancelář Fortuna. Podle odhadů médií společnost přispívá částkou téměř 80 milionů korun ročně. Nepředpokládá se, že by měla částka pro nadcházející období klesnout. Tipsport předloni uvedl, že je ochoten nabídnout až 150 milionů korun.

V nedávné době projevila zájem i společnost Betano, která už v listopadu v rámci "audiovizuálního" tendru získala práva na streaming zápasů pro účely kurzového sázení. LFA na začátku února uvedla, že uchazeči by mohli vzejít i z jiných oblastí než sázkařského trhu.