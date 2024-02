Chytil potřeboval na hattrick 7 minut a 51 vteřin. Góly byly nachystané do kuchyně, podotkl

Slávista Mojmír Chytil (24) připustil, že když naskočil místo Micka van Burena (31) do druhého poločasu utkání 22. ligového kola s Pardubicemi, rozhodně nečekal, že by mohl dát hattrick. Český reprezentant se netradičně coby střídající třikrát prosadil mezi 66. a 74. minutou a vyrovnal historicky nejrychlejší hattrick v samostatné nejvyšší soutěži. Útočník na tiskové konferenci po vítězství 3:0 ocenil přihrávky od spoluhráčů a uvedl, že z nich prostě branky dát musel.

Chytil nedělním počinem vyrovnal rekord někdejšího sparťanského kanonýra Horsta Siegla, který v březnu 1994 při vítězství v malém pražském derby 4:0 nad Duklou vstřelil tři branky mezi 80. a 88. minutou. Slávistickému útočníkovi se povedl hattrick za 7 minut a 51 sekund, detailní údaje z 90. let chybějí. Vedení soutěže se je pokusí přes archivy dohledat v pondělí.

"Samozřejmě jsem za to rád, že se mi povedlo dát tři branky v tak rychlém sledu. Moc si to užívám. Jen doufám, že mi to tam bude pořád padat a budu tím pomáhat týmu. O nic jiného nejde," řekl Chytil.

Rozhovor s Mojmírem Chytilem po zápase s Pardubicemi. O2 TV Sport

Do druhého poločasu nastoupil místo Van Burena s cílem zlomit zápas na stranu Slavie, která po úvodním dějství s Pardubicemi navzdory velké převaze hrála bez branek. "S tím, že dám hattrick, jsem tam samozřejmě úplně nešel. Šel jsem pomoci týmu, ať už výkonem nebo gólově. Prostě zlomit zápas na naši stranu. Že se mi to až takhle povedlo, toho si samozřejmě moc vážím," uvedl Chytil.

Za branky děkoval spoluhráčům. "Ty góly byly nachystané do kuchyně, to už jsem prostě dát musel. Někdy se to sejde, že se dostanete do takových situací. Na vás pak už jen je, abyste nabídnuté šance proměnil. Dnes těch situací bylo víc než třeba některý jiný zápas," podotkl Chytil.

Individuální statistiky Mojmíra Chytila. Opta by Stats Perform / Profimedia

"U prvního gólu musím ocenit skvělý centr od Lukáše Masopusta, v pokutovém území jsem skákal úplně sám. Druhá situace byla asi nejsložitější. Lukáš Provod střílel a já tušil, že by míč možná mohl propadnout za brankáře. Za třetí gól znovu vděčím přesnému pasu, Provi mi to dal na nohu, kterou jsem jen dobře nastavil," uvedl Chytil.

"Když dáte dva takhle rychlé góly, tak potom už je branka všechno, do čeho kopnete," dodal v rozhovoru pro O2 TV Sport bývalý útočník Olomouce nebo Pardubic. V dospělé kariéře si připsal čtvrtý soutěžní hattrick. Tři góly v jednom utkání dal předloni na podzim při debutu v reprezentačním A-týmu při vítězství 5:0 nad Faerskými ostrovy, ve stejné sezoně v dresu Olomouce v domácím poháru v Uničově a v dubnu 2019 za "béčko" Sigmy ve třetí lize.

"Všech hattricků si vážím asi stejně a jsem za ně moc rád. Vždy v těch zápasech nám hattricky pomohly, to je nejdůležitější, že góly pomohou týmu. Nechci jeden hattrick stavět před druhý. Vážím si každého gólu, co dám," uvedl Chytil.

Nastoupil proti bývalému klubu, v Pardubicích na podzim 2021 hostoval z Olomouce. "Už jsem proti nim pár zápasů odehrál, ale vždy se na ně těším. Znám tam lidi, Pardubicím fandím. Je to můj třetí nejoblíbenější tým v lize. Hrozně rád na Pardubice vzpomínám, nakoplo mi to tam kariéru," vzpomínal Chytil.

V tomto ročníku nejvyšší soutěže se trefil desetkrát a na lídra tabulky kanonýrů plzeňského Pavla Šulce ztrácí už pouze gól. "Na tabulku střelců se nedívám. Jdu zápas od zápasu. Zní to jako klišé, ale chci pomoci týmu, to je nejdůležitější," řekl Chytil.

Dá se čekat, že nebude chybět v první nominaci nového trenéra reprezentace Ivana Haška na březnové přípravné zápasy v Norsku a s Arménií. "Určitě se nebudím před zápasem nebo nejdu do zápasu s tím, že musím dát gól, abych se dostal do reprezentace. Pro mě je nejdůležitější, abych pomáhal týmu. Když budu předvádět dobré výkony ve Slavii, pozvánka pak může přijít a byl bych za to vděčný," dodal Chytil.