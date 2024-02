Slávista Chytil po remíze ve Zlíně: Podcenění? Určitě ne. Byla to válka se špatným koncem

Fotbalisté Slavie podle útočníka Mojmíra Chytila (24) absolvovali ve Zlíně válku se špatným koncem. Favorizovaní hosté sice v dohrávce 17. kola první ligy po jeho gólu vedli, ale nakonec se museli spokojit s remízou 1:1. Pražané tak na městského rivala a lídra tabulky Spartu ztrácejí z druhého místa čtyři body.

"Je to pro nás komplikace i zklamání, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ale za čtyři dny máme další zápas v Karviné a jedem dál. Do konce ligy je daleko," řekl Chytil novinářům. "Podcenění tam určitě nebylo. Věděli jsme, že to tady bude těžké, ale nezvládli jsme to, byla to válka se špatným koncem pro nás," přidal čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Slavia nevyužila psychologickou výhodu vstřelené branky v nastaveném čase první půle. Místo toho inkasovala v 67. minutě po trefě Kennetha Ikugara. "Zlín zahrál dobrou standardku a vyrovnal. Naše chyba byla, že jsme na to nedokázali zareagovat," uvedl Chytil, jenž si připsal šestý ligový gól v sezoně.

Jako hlavní důvod první ligové ztráty po pěti zápasech označil skutečnost, že vršovický tým nepřidal druhou branku. "Složitě jsme se dostávali do šancí, ani hřiště nebylo ideální, ale i přes tohle všechno jsme měli vyhrát," prohlásil olomoucký odchovanec.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po vyloučení jeho spoluhráče Václava Jurečky v 82. minutě si zlínský tým při přesilovce vytvořil slibné šance, vítězná branka Vukadina Vukadinoviče v nastavení ale neplatila kvůli útočnému faulu. "Já už jsem v té době seděl na střídačce, takže jsem detaily neviděl, ale když se šel sudí podívat na video, tak jsem si byl skoro jistý, že gól platit nebude," dodal Chytil.