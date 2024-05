Čtvrté místo je zasloužené, řekl Hapal. Pro Frydrycha je pohárová Evropa odměnou příznivcům

Fotbalisté Ostravy po drtivém vítězství 6:0 nad Slováckem v závěrečném kole ligové nadstavby bouřlivě oslavovali konečné čtvrté místo v tabulce, díky němuž se po 14 letech dostali do pohárů. Podle kapitána Michala Frydrycha (34) vybojoval Baník návrat na evropskou scénu především pro své věrné fanoušky. Trenér Pavel Hapal (54) označil na tiskové konferenci čtvrté místo vzhledem ke změnám v kádru před sezonou za překvapivé, ale zasloužené. V červnu mu vyprší smlouva, ale podle všeho u mužstva zůstane.

Byla to sláva, jako by Baník získal ligový titul. Když rozhodčí ukončil zápas se Slováckem, příznivci, jichž se na stadionu sešlo přes 10 tisíc, se vyhrnuli na plochu, aby se o radost podělili s hráči.

"Je to hlavně po naše fanoušky, ti si to zaslouží nejvíce. Podporují nás neúnavně celý rok, celé ty sezony a strašně dlouho čekali na to, aby se Baník dostal do evropského poháru. Máme velkou radost, že jsme jim to splnili a v posledním utkání jsme to takhle přesvědčivě urvali," řekl Frydrych.

Baník v posledním kole přeskočil v tabulce Mladou Boleslav, která prohrála na Slavii. Ze čtvrtého místa tabulky míří do kvalifikace Evropské konferenční ligy. "Věřili jsme, že když vyhrajeme, mohlo by to klapnout. Celou sezonu se to tam kolem toho čtvrtého místa tahalo, všichni ztráceli. Mohli jsme si to určitě uhrát dříve, ale domácí zápasy jsme nezvládali. Nakonec jsme to v posledním kole urvali pro sebe," řekl útočník Filip Kubala.

Hráči se po 20minutových oslavách s fanoušky probojovali do šatny, kde pak postup do pohárové Evropy zapili pivem. "Asi nikoho před sezonou nenapadlo, že bychom s tak obměněným kádrem, s 12 novými hráči, skončili čtvrtí. Ale myslím, že to je nakonec zasloužené," uvedl trenér Hapal.

Na třetí tým tabulky Plzeň ztratil Baník propastných 21 bodů. "Samozřejmě nás čeká spousta práce. První trojice týmů je odskočená, je finančně jinde, ale chtěli bychom jim to ještě více znepříjemňovat," uvedl Hapal, jemuž v červnu končí smlouva. U týmu ale podle všeho zůstane. "Už jsme se s vedením o něčem bavili. Během týdne bychom si měli sednout," doplnil.

Baník zvládl poslední utkání ligové sezony impozantně. S velkým chtíčem se do soupeře "zakousl" a po prvním gólu Brazilce Ewertona z penalty zápas rychle rozhodl. Odevzdané Slovácko potvrdilo, že ho jarní část zastihla ve velké herní nepohodě a utržilo nejtěžší debakl v sezoně. Navíc dohrávalo bez vyloučených Ondřeje Mihálika a Pavla Jurošky.

"Ten začátek byl takový nahoru dolů. Ale myslím, že jsme si za tím šli více a po prvním gólu už jsme to měli ve své režii. Potvrdili jsme to i dalšími brankami a výsledek je nakonec jednoznačný. Ale samozřejmě po dvou vyloučeních už to mělo Slovácko hodně těžké," uznal Kubala, autor dvou branek.

Celé jaro se přitom střelecky trápil a neproměnil spoustu vyložených šancí. "Ano, vím o tom. A samozřejmě mám radost, že jsem to odčinil v takovém utkání. Pomohlo nám to k výsledku," řekl Kubala.