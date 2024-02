Derby Slavia – Sparta: Jak se změnilo za posledních 10 let, příchod Trpišovského i faktor Krejčí

Derby pražských "S" za posledních 10 let: Jak je změnil Trpišovský a kdy přišel faktor Krejčí

Pro Spartu a Slavii nastává jedinečné období. Během jediného týdne se uskuteční rovnou dvě derby. Jedno rozhodne o tom, pro koho skončí pouť v MOL Cupu, to druhé může napovědět o budoucím vývoji ligové soutěže. Livesport Zprávy mapují historii posledních 10 let věčného souboje nesmiřitelných rivalů. Kdy naposledy vládla Sparta, co otočilo vývoj ve prospěch Slavie a v čem mají zase navrch Letenští?

Před 10 lety to byla jednoznačná záležitost Sparty. Dvě ligová derby a v nich dvě výhry 3:0 a 2:0 – pod prvním selháním Slavie, které pomalu nasměrovalo Letenské k mistrovskému titulu po tříleté pauze, je podepsaný nizozemský kouč Alex Pastoor. Opojná radost vydržela Letenským ještě do podzimu. Pak ovšem začal trenér Vítězslav Lavička ztrácet svou pozici, a i když ještě na jaře 2015 vyhrál další střet s odvěkým rivalem, vedení klubu ho tři dny nato odvolalo.

Na Letné se začínalo smrákat...

Pět a půl roku temna

Psal se 20. březen roku 2016 a trenér Zdeněk Ščasný slavil vítězství 3:1. Pro Spartu to byla senzační záležitost, díky triumfu na vyprodaném domácím stadionu stáhla ztrátu na vedoucí Plzeň, její hráči i trenér ale v rozhovorech horlivě vyprávěli, jak je dostihy s Viktorií vůbec nezajímají. Derby pro ně bylo posvátné.

Další týdny pak ukázaly, že se opravdu dokázali vyhecovat jen na Slavii. V posledních osmi kolech ztratili 13 bodů a Plzni titul darovali v domácím prostředí po potupné prohře 0:3. Tento zápas sice do historie derby pražských "S" nepatří, datuje se k němu ale definitivní pád do temnot.

Od té chvíle byla Letná prokletá.

Červená barva znázorňuje procentuální bodovou úspěšnost, zelená barva ukazuje počet vstřelených branek. Livesport

Na podzim roku 2016 začala více než pět let dlouhá doba vlády Slavie nad fotbalovou Prahou. Je třeba zmínit to, že onen první triumf (vítěztsví 2:0 na Letné) měl na svědomí Jaroslav Šilhavý, který v Edenu pár týdnů předtím vystřídal neúspěšného Dušana Uhrina mladšího a na konci sezony dotáhl sešívané k titulu.

Šilhavý ve třech po sobě jdoucích derby Spartu vyhrát nenechal a na začátku roku 2018 předal tým Jindřichovi Trpišovskému, který je trenérem Slavie dodnes.

Trpišovský posadil hvězdu

Éra Jindřicha Trpišovského dnes vypadá velmi přesvědčivě. V této souvislosti je však třeba zmínit vůbec první derby osobitého trenéra s kšiltovkou. V březnu 2018 přijela Slavia na Letnou ve chvíli, kdy se na dálku prala s Plzní o čelo tabulky. A na Letné po poločase prohrávala 0:3.

Pak Trpišovský sáhl k nečekanému střídání. Stáhl ze hřiště hvězdného Portugalce Dannyho a poslal do boje Jakuba Hromadu a Micka van Burena. Sešívaní nakonec vyválčili i díky penaltě v poslední minutě remízu 3:3.

Ač to do té doby vypadalo, že se Sparta dostane z deprese, takto ztracené derby ji znovu poslalo do tmy.

Ve Spartě se mezitím střídali trenéři jak na běžícím pásu a v derby se zpravidla prohrávalo, maximálně remizovalo. Na podzim roku 2019 dokonce nastalo období, kdy Letenští nedali pět zápasů v řadě gól a zaznamenali čtyři prohry s celkovou bilancí 0:11. Publikum to samozřejmě neslo těžce.

Jindřich Trpišovský v derby se Spartou Livesport

Konec děsivé série nastal až 3. října 2021. Pět a půl roku čekala Sparta na vítězství v derby a dočkala se ho, když v domácím prostředí pod vedením Pavla Vrby zvítězila 1:0. Rozhodující gól dal krátce před poločasem z přímého kopu Lukáš Haraslín.

V tu chvíli jako kdyby Sparta ztratila ostych, derby byla z její strany znovu sebevědomá. V letech 2022 a 2023 je bilance týmů vyrovnaná (3 vítězství Sparty – 2 remízy – 3 vítězství Slavie), na straně sešívaných je jen o jednu vstřelenou branku víc.

Faktor Krejčí

V posledních sezonách je jednou z ústředních postav derby sparťanský zadák Ladislav Krejčí. Ten neměl zrovna ideální vstup do zápasů se Slavií – v prvních čtyřech startech marně čekal na vítězství a zároveň pravidelně dohrával se žlutou kartou. Čím více ale rostla jeho role v týmu, tím byla Sparta pro sešívané nepříjemnějším soupeřem.

Ladislav Krejčí a jeho derby se Slavií Livesport

Z posledních šesti derby, do kterých nastoupil, prohrál jediné, navíc dal tři góly a poslední vzpomínkou na jeho vystoupení, je dnes už legendární obrázek, jak se s Janem Bořilem drží vzájemně pod krkem. Celkově v 11 zápasech viděl devět žlutých karet a jednu červenou. Kromě nástupu Briana Priskeho je pro úspěch Sparty podstatná právě stále výraznější role Krejčího jako lídra.