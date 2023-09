Arsenal sbírá vítězství i mimo hřiště. Kapitán Ödegaard podepsal novou dlouhodobou smlouvu

Kapitán londýnského Arsenalu Martin Ödegaard (24) prodloužil s londýnským klubem smlouvu do roku 2028. Kanonýři"to oznámili na svém webu. Podle médií se norský záložník díky nové smlouvě stal nejlépe placeným hráčem Arsenalu.

"Podepsat novou smlouvu pro mě bylo opravdu snadné z mnoha důvodů," řekl Ödegaard. "V první řadě to, co teď s klubem prožívám je něco mimořádného a já chci být u toho. Moc se těším na to, co přijde. Našel jsem místo, kde se mohu opravdu usadit a nazývat ho svým domovem."

Ödegaard působí v Arsenalu od předloňského ledna, kdy přišel na hostování z Realu Madrid. Loni v srpnu londýnský celek kapitána norské reprezentace získal nastálo za 30 milionů liber (asi 890 milionů korun).

Ofenzivní záložník debutoval už jako patnáctiletý v norském A-týmu a v 16 letech přestoupil ze Strömsgodsetu do Bílého baletu s vizitkou obrovského talentu. V madridském velkoklubu se však Ödegaard neprosadil a zasáhl jen do 11 utkání. Před příchodem do Arsenalu hostoval v Heerenveenu, Arnhemu a San Sebastianu.