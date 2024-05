Bielsa se rozhodl pro netradiční řešení, pro přátelský zápas s Kostarikou povolá poloprofesionála

Marcelo Bielsa (68) hodlá podniknout krok, který je v profesionálním fotbale velmi neobvyklý. Pro přátelský duel s Kostarikou na konci května se totiž chystá povolat Waltera Domíngueze (24) z amatérského klubu Juventud de Soriano. Jedenadvacetičlenný kádr, který bude sestavený z hráčů jako Darwin Núňez či Federico Valverde, by tedy měla doplnit opravdu dost netradiční posila.

Jako první s takovou informací přispěchala televizní stanice TNT Argentina. Zkušený stratég se zkrátka rozhodne dát životní šanci neznámému hráči, který působí v nižších sférách.

Nebude totiž moci využít služeb těch, kteří působí v nejvyšších domácích soutěžích, neboť ti budou mít své povinnosti v jihoamerických pohárech v Copa Libertadores a Copa Sudamericana. El Loco Bielsa, neboli "Šílenec Bielsa", tak evidentně dostojí své přezdívce.

Účast na reprezentačním srazu už potvrdil i sám Domínguez. Řekl to po jednom z pohárových utkání v rozhovoru s novinářem Alexem Martinem Rostanem. "Zavolali mi a jsem za to velmi šťastný. Nečekal jsem to, bylo to pro mě překvapení," vzkazoval čtyřiadvacetiletý útočník, který má jakýsi status profesionála.

Jeho statistiky jsou každopádně úctyhodné, v letošní sezoně v 19 zápasech nastřílel už 38 gólů. "Jsem za tu šanci velmi šťastný," rozplýval se.