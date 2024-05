Manchester schytává kritiku. Jeden z nejhůře vedených týmů v soutěži, kroutí hlavou Carragher

Po pondělním debaklu 0:4 na hřišti Crystal Palace se v Anglii snesla další vlna kritiky na adresu trenéra fotbalistů Manchesteru United Erika ten Haga (54). Někteří bývalí hráči United a experti si myslí, že čtyřiapadesátiletý Nizozemec by měl v klubu skončit. "Rudí ďáblové" jsou tři kola před koncem Premier League až osmí a hrozí jim, že nepostoupí do evropských pohárů, Ten Hag přesto svému týmu nadále věří.

Manchester prohrával v Selhurst Parku už od 12. minuty po gólu Michaela Oliseho, který v 68. minutě skóre i uzavřel. Crystal Palace potvrdil formu a připsal si čtvrtou výhru v pěti zápasech. United v posledních sedmi kolech porazili jen nejhorší celek soutěže Sheffield.

"Připravil jsem tým nejlépe, jak jsem uměl. Předvedli jsme špatný výkon, za což jsem zodpovědný já. Ale budeme dál bojovat, ve hře pořád zbývá ještě devět bodů," řekl Ten Hag televizní stanici Sky Sports.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Manchester inkasoval v této sezoně ve všech soutěžích 81 branek, což je nejvíce od ročníku 1976/77. V posledních utkáních je na vině i velká marodka především v zadních řadách. Proti Crystal Palace musel po boku veterána Jonnyho Evanse zaskočit na stoperu záložník Casemiro. "Všichni dneska viděli, že v obraně jsme měli velké potíže. Máme problémy, ale i tak si s nimi musíme poradit lépe," podotkl Ten Hag.

Zatímco v první sezoně pod bývalým koučem Ajaxu Amsterdam vyhráli United Ligový pohár a v lize obsadili třetí místo, aktuální ročník je pro slavný klub zklamáním. "Rudí ďáblové" mají na kontě o 21 bodů méně než na konci minulé sezony. Pro účast v evropských pohárech, do kterých od ročníku 1981/82 nepostoupili pouze jednou, musejí skončit do sedmého místa. Šanci mají ještě ve finále Anglického poháru, v němž budou v derby s Manchesterem City velkým outsiderem.

"Dnešek je jako poslední hřebíček do rakve," uvedla klubová legenda United Paul Scholes ve vysílání Premier League Productions. "Myslel jsem, že s příchodem nových majitelů se situace uklidní, že trenér by měl dostat šanci ještě jeden rok. Teď to tak ale nevypadá. Nebylo tam nic, ani nasazení, což je největší zklamání," dodal bývalý záložník.

"Zkrátka nemůže vést tým příští sezonu," řekl držitel Zlatého míče za rok 2001 Michael Owen. "Jsem zvědavý, jestli vedení sáhne k radikálnímu řešení a odvolá Ten Haga hned, i když je to jen na poslední čtyři zápasy. V sázce je příliš mnoho," uvedl bývalý hráč United, Liverpoolu nebo Realu Madrid.

"Je to jeden z nejhůře vedených týmů v soutěži. Ani výběr Manchesteru do 23 let by neprohrál s Crystal Palace 0:4 po takovém výkonu," nešetřil kritikou někdejší kapitán Liverpoolu Jamie Carragher.

Manchester utrpěl v pondělí 13. porážku v ligové sezoně, což je další negativní klubový rekord v éře Premier League. Za sedmou Chelsea zaostává jen o skóre, má ale výrazně těžší los. V příštím kole hostí lídra tabulky Arsenal, následně šestý Newcastle a ročník zakončí v Brightonu.