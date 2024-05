Kapitán z boje neutíká. Chci být součástí přeměny Liverpoolu, prohlásil Van Dijk

Odchodem manažera Jürgena Kloppa skončí v Liverpoolu úspěšná éra, jejíž nedílnou součástí byl Virgil van Dijk (32). Vzhledem ke smlouvě do roku 2025 je nizozemský obránce také spojován s odchodem, nechal se však slyšet, že zůstane minimálně do vypršení kontraktu.

Reds změní manažera po necelých devíti letech, Kloppa by měl ve funkci nahradit Arne Slot z Feyenoordu, jenž se bude moct i nadále spoléhat na krajana Van Dijka. "Čeká nás velký přerod a jí chci být jeho součástí," řekl Van Dijk, jenž v létě zahájí poslední rok smlouvy. "Myslím si, že klub má hodně práce se jmenováním nového manažera. Ale jak už jsem řekl, jsem tady šťastný, miluji Liverpool. Je to velká část mého života," prohlásil obránce, jenž přišel před šesti a půl lety ze Southamptonu.

Virgil van Dijk nechce Liverpool opustit. Opta by Stats Perform

Liverpool po nedělní výhře 4:2 nad Tottenhamem čekají ještě zápasy na hřišti Aston Villy a proti Wolves, kde se rozloučí manažer Klopp. Reds velmi pravděpodobně zakončí sezonu na třetím místě, když dvě kola před koncem mají pětibodové manko na vedoucí Arsenal a čtyři body na Manchester City.

"Dojde k mnoha změnám a neřekl bych, že děsivé je to správné slovo, ale je to docela zajímavé a vzrušující, co se teď bude dít," uvedl Van Dijk, jenž po příchodu na Anfield vyhrál Premier League, Ligu mistrů, MS klubů, Superpohár UEFA, FA Cup, dvakrát Ligový pohár a domácí Superpohár.

Liverpool zřejmě na titul nedosáhne. Livesport

Van Dijk se pod Kloppem stal kapitánem Liverpoolu a s německým manažerem ho pojí speciální vztah. "Jsem opravdu hrdý na to, že jsem pod ním hrál, bojoval za klub, za něj a že jsem si užil úspěchy, kterých jsme v průběhu let dosáhli. Loučení bude emotivní," dodal.