Ihattaren ve Slavii neodehrál ani zápas a končí. Chce se soustředit na kariéru v rámci svého okolí

Nizozemský fotbalista Mohamed Ihattaren (22) skončil ve Slavii, aniž by za Pražany odehrál jediný soutěžní zápas. Vršovický prvoligový klub na svém webu uvedl, že se s ofenzivním záložníkem po vzájemné dohodě předčasně rozešel.

Slavia Ihattarena angažovala v prosinci s cílem pokusit se oživit jeho kariéru. Někdejší velký talent a bývalý záložník PSV Eindhoven, Juventusu Turín či Ajaxu Amsterdam nehrál zápas od předloňského léta. V Edenu podepsal roční smlouvu s tříletou opcí a doháněl tréninkové manko. Do žádného utkání nezasáhl.

"Rozhodnutí ukončit kontrakt bylo učiněno ve vzájemné shodě. Hráč mimo jiné vyjádřil přání soustředit se na svou kariéru v rámci svého blízkého okolí a rodiny, Slavia ho v této volbě plně podpořila," uvedli Pražané.

Ihattaren má kontroverzní pověst. V lednu nizozemská média napsala, že půjde před soud kvůli ublížení na zdraví a vyhrožování z posledních dvou let. Slavia uvedla, že si vyžádá od hráče bližší informace. Dodala, že pokud by byl Ihattaren odsouzen za trestnou činnost, ve vršovickém klubu by nemohl pokračovat.