Dostáváme laciné branky a sami se na gól nadřeme, zlobil se Svědík po prohře se Slavií

Slovácku, které bylo štikou podzimní části FORTUNA:LIGY, na jaře došel dech. Tým vyhrál jediné ze sedmi utkání, naposledy v sobotu podlehl pražské Slavii 1:3. "Chybí nám lepší hra středové řady a to v útočné i obranné fázi. A taky nemáme tak pevnou obranu. Dostáváme laciné branky a sami se na gól nadřeme," chrlil ze sebe před kamerami O2 TV nedostatky kouč poražených Martin Svědík (49).

Jeho tým proti Slavii neodehrál špatnou partii, Svědík to dobře věděl. "Ale podobně jako v utkání se Spartou rozhodují blbosti, co my uděláme," konstatoval kouč. Co přesně měl na myslí? "Provoda si po autu necháme odskočit na levou nohu a místo toho mu hlídáme pravou. On to pak nádherně trefil," kroutil hlavou Svědík. Přidal i další moment, co se jeho svěřencům nepovedl.

"Za stavu 1:1 by zkušený tým měl vydržet nedostat gól. To byla klíčová situace. Petr Reinberk jde presovat, nepodívá se za sebe, tam byla díra. Slavia má do otevřené obrany obrovskou kvalitu. A ten gól byl laciný i z pohledu Milana, on to ví, že pro to šlo udělat víc," byl přesvědčený Svědík.

Pozápasový rozhovor Martina Svědíka

A jinak si měli počínat jeho svěřenci i před penaltovou situací. Nehodlal rozebírat, zda Heču při vítězné trefě mohl ovlivnit silný vítr. "Rána byla z velké vzdálenosti, šla do výšky, kdy se to dalo řešit lépe," tvrdil kouč. "Hečuse neviním z toho, že zápas ovlivnil, ale v takových utkáních musíte prostě udělat něco navíc. Jít do kabiny za stavu 1:1 by bylo lepší," uvedl zkušený kouč.

