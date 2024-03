Jurečka dal dva góly a je v čele tabulky střelců. Na Slovácko se mi hraje dobře, řekl

Dvěma brankami do sítě klubu, odkud do Slavie přišel, se v zápase na Slovácku blýskl Václav Jurečka (29). Jeho dalekonosná střela a proměněná penalta jej vynesly do čela tabulky střelců s 15 trefami a také k pozoruhodné bilanci. Za dvě sezony dal opavský odchovanec týmu z Uherského Hradiště už sedm branek.

Předchozích pět nasázel Slovácku v minulém ligovém ročníku, z toho čtyři v jediném zápase nadstavbové skupiny o titul. Po ní se pak radoval ze zisku koruny Krále střelců.

Dnes se poprvé trefil v Uherském Hradišti. "Hrál jsem tu poprvé, minulou sezonu jsme byl zraněný v době utkání, což mě mrzelo, ale dnes jsem si to vynahradil," konstatoval vystudovaný stavební inženýr na tiskové konferenci po výhře 3:1 v utkání 26. kola první ligy.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Spadeno na Slovácko nemám, ale hraje se mi na něj dobře. Jsem rád, že jsem dnes pomohl týmu, protože vývoj nenapovídal tomu, že bychom měli vyhrát. Nebylo to jednoduché," uvedl devítinásobný český reprezentant.

Ve Slovácku strávil Jurečka tři roky a pomohl týmu ke čtvrtému místu v lize a postupu do evropských pohárů, pak se upsal Slavii. "Vždycky je to jiný zápas, když se znáte skoro se všemi hráči soupeře. Snažil jsem se to ale z hlavy vytěsnit a soustředit se na hru. Myslím, že se mi to povedlo," uvedl.

Klíčové nejen podle střelce, ale i podle trenérů byla Jurečkova první trefa na konci první půle, která Slavii vrátila vedení 2:1. "Všiml jsem si, že mám dost prostoru, zkusil jsem vystřelit a vyšlo to," konstatoval devětadvacetiletý Jurečka.

Pozápasový rozhovor Václava Jurečky po utkání proti Slovácku (3:1). O2 TV Sport

Po přestávce už měla Slavia hru více pod kontrolou. "Ve druhém poločase mělo Slovácko nějaké závary před naší bránou, ale už jsme si to pohlídali," podotkl Jurečka.

Když pak přidal třetí gól z pokutového kopu, měla Slavia cestu ke třem bodům snadnější. "Na penalty jsme určeni tři, já jsem si vzal balon a věřil jsem si. I když Heča směr vystihl, nedal jsem mu šanci," poznamenal Jurečka.

Přehled utkání Slovácko – Slavia 1:3