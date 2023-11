Ligový semafor: Výbuch po 11 letech, pardubická klasika 0:1 i Kozlův útěk

Dlouhých 11 let se Plzni nestalo, aby v domácím prostředí inkasovala čtyři branky. Naopak už tak trochu zvyklí na výsledek 0:1 jsou v Pardubicích, které nejtěsnějším způsobem prohrály už pošesté v sezoně. A zatímco na východě Čech panuje se začátkem reprezentační pauzy mizerná nálada, důvod ke spokojenosti mají v Liberci, kde kouč Luboš Kozel sérií bez porážky zažehnal spekulace o vlastním vyhazovu.

Červená – Čtyři branky po 11 letech

Zatímco domácí Viktorka byla posílena o vítězství nad Slavií a Dinamem Záhřeb, Slovácko se v posledních týdnech a měsících dlouhodobě trápilo v koncovce. Jeden ze šlágrů 15. kola FORTUNA:LIGY měl ale zcela opačný průběh, než se podle papírových předpokladů očekávalo.

Domácí přitom poslal do vedení Tomáš Chorý a ochozy Doosan Arény věřili v další velké vítězství. Jenže branka Merchase Doskiho nastartovala famózní obrat moravského celku, na kterém se mimo jiné podílel dvěma trefami Marek Havlík.

Slovácko vstřelilo čtyři branky na hřišti soupeře poprvé od 26. září 2021, kdy v Mladé Boleslavi zvítězilo poměrem 5:3, přičemž Viktorka doma inkasovala čtyřikrát poprvé od března 2012. V Doosan Aréně tehdy nestačila na olomouckou Sigmu a po gólech Jana Navrátila, Jana Schulmeistera, Adama Varadiho a Jana Podaného padla 0:4.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Od začátku to herně drhlo, změny v sestavě nám neprospěly. Chyběla nám mezihra, soupeř dobře napadal. Během devíti minut jsme ale dostali tři góly, to byl výpadek, po kterém jsme působili jako píchlý balon. Kondičně i mentálně jsme byli dole. Je to hloupá porážka," konstatoval kouč Plzně Miroslav Koubek.

Viktoria v lize prohrála třetí z posledních čtyř duelů, což se jí v základní fázi nejvyšší soutěži stalo naposledy v sezoně 2021/22. Tehdy měla dva podobné výpadky a musela se smířit až s pátým místem v celkového pořadí.

Oranžová – Šestá porážka 0:1

Pardubice se mezi českou elitou pohybují už čtvrtou sezonu v řadě. Během tří uplynulých ročníků nedokázaly ve 32 zápasech překonat defenzivu soupeře, z toho osmkrát prohrály výsledkem 0:1.

A právě tento výsledek se stal v Pardubicích tím "nejoblíbenějším". Po domácím nezdaru se Zlínem se Východočeši museli sklonit i před Mladou Boleslaví a v aktuálním ročníku si připsali již šestou porážku s výše zmíněným skóre.

Postavení Pardubic v tabulce FORTUNA:LIGY. Livesport

"Máme patnáct zápasů, jedenáct gólů. Logicky z toho plynou body. Na podzim jsme šestkrát prohráli 1:0, nejsme schopni dohrát to do remízy a každý bod je důležitý," hodnotil zklamaný kouč Pardubic Radoslav Kováč. "Potřebujeme některé věci zjednodušit. Chceme hrát na krásu a situace přehráváme. Všechno řešíme komplikovaně a máme málo střel," soudil.

Jeho svěřenci se po dvou nevýrazných výkonech propadli až na 14. místo tabulky a jsou jen tři body od posledních Českých Budějovic.

Zelená – Prospěšná reprezentační pauza

Byl začátek října a v médiích začala kolovat informace o tom, že trenér Luboš Kozel musí porazit Slavii, jinak v Liberci končí. Slovan v té době táhl sérii šesti zápasů bez výhry, dokonce už padala první jména, která by měla pod Ještěd zamířit. Severočeši sice pražský klub skolit nedokázali, ale předvedli sympatický výkon, po kterém se na ně i po prohře snesla chvála.

"Od nikoho v klubu jsem nedostal informaci, že bych měl nějaké ultimátum," odmítl tehdejší spekulace trenér Kozel. Liberci výrazně pomohlo, že na programu byla reprezentační pauza. Po ní totiž přišla adekvátní reakce – pět soutěžních zápasů bez prohry (čtyři v lize a postup v MOL Cupu přes Mladou Boleslav). Liberec získal skalp Plzně a Českých Budějovic a přidal remízy ze Slovácka a Hradce Králové.

Liberec od porážky se Slavií pokaždé bodoval. Livesport

V lize je tak trenér Kozel čtyři zápasy bez porážky, což o sobě z ostatních trenérů může říct už jen Martin Svědík. Z posledních pěti zápasů uhrál Slovan osm bodů. Lépe jsou na tom už jen Mladá Boleslav (9) a pražská "S" (12).

K sérii bez prohry přispěla víkendová remíza na novém stadionu v Hradci Králové, kde musel Slovan dotahovat gólem Christiana Frýdka. "Bod bereme, po průběhu utkání jsme s ním spokojeni," řekl Kozel po utkání.

Během čtyř utkání po reprezentační přestávce inkasoval aktuálně 10. tým FORTUNA:LIGY jen dvě branky, což se mu v sekvenci kvarteta zápasů podařilo naposledy loni na přelomu března a dubna. Jenže v sezoně 2021/22 od 25. do 28. kola uhráli liberečtí jen čtyři body.