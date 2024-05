Když nejsme schopni dát gól, nemůžeme vyhrát. Zaslouženě jsme vypadli z ligy, láteřil Červenka

Obrovské zklamání ze sestupu z nejvyšší soutěže prožíval trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka (48). Pád o patro níž ale po prohře v Jablonci 0:1 v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu označil za zasloužený. Osmačtyřicetiletý kouč považoval za jednu z příčin neúspěchu dubnové domácí utkání s Pardubicemi, které navzdory vedení jeho mužstva skončilo 1:1. Na tiskové konferenci přiznal, že neví, zda bude u týmu "Ševců" pokračovat.

"Dopustili jsme to, že zlínský fotbal spadl po devíti letech do druhé ligy. Je to obrovské zklamání a naše obrovské selhání," řekl Červenka, který vloni v říjnu opustil tým druholigového nováčka Kroměříže a převzal Zlín namísto odvolaného Pavla Vrby.

Jeho svěřenci potřebovali k odvrácení sestupu v Jablonci zvítězit. V nastavení první půle ale skóroval domácí Matouš Krulich a Zlínští už srovnat nedokázali. V tabulce obsadili poslední příčku, která jako jediná znamená přímý sestup.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Když nejsme schopni dát gól, nemůžeme vyhrát. Zaslouženě jsme vypadli z ligy. Všichni lidé, kterým záleží na Zlínu, si jsou vědomi, že to pos.... . Všichni jsme to pos...., já taky. Někdo se z toho možná dostane za týden, někdo za měsíc, někdo za půl roku. Zlínský fotbal se z toho ale bude dostávat delší dobu," uvedl Červenka.

Za klíčové označil dubnové domácí utkání s Pardubicemi (1:1), jež se na rozdíl od Zlína zachránily. "Problém nastal tam, když jsme s Pardubicemi vedli v poločase 1:0 a mysleli jsme si, že vyhrajeme zápas a budeme z toho venku. Přestali jsme mít pokoru jak po vítězství, tak po své tvrdé práci. Tam jsme to urazili a od té doby se nám přestalo dařit," mínil Červenka.

"I když jsme třeba ve většině zápasů nebyli horším týmem, nebyli jsme schopni tam dotlačit žádný gól a dostávali jsme jednoduché branky. Posledních osm kol jsme nedokázali vyhrát. To je ta příčina sestupu. Dnešní zápas byl hop, nebo trop. Byl to zápas o vše, který jsme nezvládli a zaslouženě padáme do druhé ligy," řekl někdejší hráč Uherského Hradiště, Drnovic, Ostravy či Interu Baku.

O nejbližší budoucnosti nemá jasno. "Vůbec nevím, co bude dál, jakým způsobem se bude pokračovat ve Zlíně. Ještě jsme se o tom nebavili. Budu ve smutku odpočívat, protože nám nic jiného nezbyde. Celý tým si udělal velmi nepovedenou dovolenou a celé léto," podotkl Červenka.