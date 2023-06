Konec po šesti letech. Čermák opouští Plzeň, jde za Guľou do Dunajské Stredy

ČTK / Livesport

Záložník Aleš Čermák (28) po šesti letech skončil v Plzni a jako volný hráč odešel do Dunajské Stredy, kterou vede bývalý trenér Viktorie Adrián Guľa (47). Odchovanec Sparty, který jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v Bohemians, podepsal s DAC dvouletou smlouvu s opcí na další rok. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Čermák přišel do Plzně v létě 2017 ze Sparty a se Západočechy získal dva tituly. Na jaře hostoval v Ďolíčku, kde ale vinou zranění zasáhl pouze do pěti ligových zápasů a vstřelil dva góly. Bývalý kapitán reprezentace do 21 let v nejvyšší soutěži zaznamenal ve 190 utkáních 33 gólů a 23 asistencí. Působil také v Hradci Králové a Mladé Boleslavi, nyní ho čeká premiérové zahraniční angažmá.

"V osobě Aleše Čermáka k nám přichází fotbalista s bohatými zkušenostmi z kvalitní české ligy i mezinárodních pohárů včetně skupinové fáze Ligy mistrů. V minulosti spolupracoval s trenérem Adrianem Guľou, který dobře zná jeho schopnosti. Jsem přesvědčený, že svou vítěznou mentalitou přispěje k dalšímu zkvalitnění naší ofenzivní fáze," uvedl sportovní ředitel slovenského klubu Jan Van Daele.

Dunajská Streda minulý týden získala z Plzně obránce Filipa Kašu a záložníka Miroslava Káčera, jenž už v DAC rok hostoval. Guľa všechny tři hráče vedl během angažmá ve Viktorii od ledna 2020 do května 2021.