Koubek zůstal po ztrátě s Boleslaví pozitivní: Upevnili jsme si třetí místo

Přestože byl plzeňský trenér Miroslav Koubek (72) po domácí remíze 1:1 s Mladou Boleslaví lehce zklamaný, výsledek hodnotil i pozitivně. Západočeši si totiž po 20. kole FORTUNA:LIGY na třetím místě tabulky vytvořili jednobodový náskok na čtvrté Slovácko, které na úvod jarní části sezony překvapivě podlehlo Pardubicím 1:2. Viktoria má navíc oproti soupeři z Uherského Hradiště zápas k dobru.

Plzeňského favorita poslal do vedení v 63. minutě Tomáš Chorý, ale v 88. minutě vyrovnal z pokutového kopu Tomáš Ladra. "Utrhli jsme se o bod. Ale bod je bod a upevnili jsme si třetí místo," řekl Koubek s úsměvem na tiskové konferenci.

"Když vedete a vítězství vám proteče mezi prsty pár minut před koncem, určitě je tam pocit zklamání. Ale na druhou stranu ne příliš velkého. Odehráli jsme poctivý zápas," doplnil nejstarší ligový kouč.

Mrzelo ho, že domácí po prvním gólu nepřidali pojistku. "Dneska byl náš problém, že jsme měli dát víc než jednu branku. Je tam potřeba zachovat víc klidu, možná přinést víc důrazu, lepší kvalitu centrů. Někdy nám to uteklo do zámezí nebo brankáři do náručí. Tam byl trošku deficit, abychom byli ještě úspěšnější než pouze za bod," upozornil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ocenil výkon středočeského mužstva, které v minulosti vedl. "Věděli jsme, že Boleslav bude nesmírně náročný soupeř. Viděli jsme, jak odehrála závěr přípravy. Změnili (pod novým trenérem Davidem Holoubkem) způsob hry do větší náročnosti. Hráči to zatím plní. Je to soupeř, který na vás vytváří tlak a má vysokou kvalitu," uvedl Koubek.

Pochválil brankáře Martina Jedličku po jeho ligovém debutu za Viktorii, přestože v závěru zavinil pokutový kop po souboji s Antonínem Vaníčkem. "Martin podal výborný výkon, jsem s ním spokojený. Před penaltou se mohl při zákroku možná rozhodovat jinak, ale nic mu nevyčítám. V některých momentech nás podržel, měl tam několik těžkých zákroků. Hlavně v úvodu zápasu, kdy jsme úplně nechytili tempo," řekl plzeňský kouč, jehož svěřenci se v úterní dohrávce představí v Ostravě.