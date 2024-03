Kováč po pardubickém krachu v derby: Nejhorší zápas pode mnou, vystřídal bych sedm hráčů

Trenéra Radoslava Kováče zklamala porážka Pardubic 0:2 ve východočeském derby v Hradci Králové. Ještě víc ho ale mrzel výkon mužstva, který označil dokonce za nejhorší pod jeho vedením. Kováč na tiskové konferenci po šlágru 24. ligového kola řekl, že nepochopil, co se dělo v hlavách jeho svěřenců. Připustil, že kdyby mohl, vystřídal by o pauze sedm hráčů.

Votroci rozhodli o triumfu ve druhém poločase, kdy skórovali bývalý hráč Pardubic Filip Čihák a Daniel Vašulín. "Hradec byl na nás agresivní. Vůbec jsme nefungovali. Kdybych mohl, vystřídám o poločase sedm hráčů. Bylo to strašně slabé v součinnosti, organizace se nám trhala jako nikdy. Stoprocentně nejhorší zápas pode mnou, co jsem tady," řekl Kováč, který vede Pardubice od předloňského září.

"Hrozně mě mrzí, že žádný hráč nedokáže zavelet, abychom to zklidnili a šli jeden za druhého. Apelovali jsme, že jenom tým vyhrává tyto zápasy. Dnes byl na place jenom jeden tým. Náš výkon je pro mě obrovské zklamání," prohlásil někdejší hráč Sparty, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje nebo české reprezentace.

Pardubický trenér Radoslav Kováč pro OT TV Sport po derby v Hradci. O2 TV Sport

Pardubičtí podle něj lehce ztráceli míče. "Mára Icha to dá u prvního gólu z beka na beka, neviděl jsem to snad ani v žácích. Co je to za balon? Nepochopím, co se dnes dělo v hlavách kluků. Když už jsme se dostali na míč, hned jsme ho ztratili. Jednoduché míče byly neuvěřitelně vyhozené," litoval.

"Celkově běžecky, organizačně i soubojově si to nedokážu vysvětlit. Musíme si to zanalyzovat a jít dál, protože nás doma čeká Baník Ostrava. Mohli jsme z toho být venku, měli jsme skvělý začátek (jara), pak jsme měli těžkou Slavii a Plzeň. Dnes jsme ale propadli, hlavně co se týče výkonu," podotkl Kováč, jehož svěřenci nevyhráli čtyři kola po sobě a v tabulce jsou třináctí.

Hodnocení hráčů Pardubic. Livesport

Po poločase poslal do hry Denise Darmovzala a někdejšího hráče Hradce Pavla Černého. "Viděl jsem, že se tam (do obrany Hradce) nedostáváme a že se ani moc nerozběháváme za Čihym (Čihákem). Neřešili jsme to dobře, ani součinnost dvou útočníků nebyla dobrá. Proto jsme tam dali Páju, který dál v posledních třech derby tři góly. Chtěli jsme tam dát hráče, který ví, co je to východočeské derby," řekl bývalý kouč Opavy.

Na utkání dorazilo 8519 fanoušků a pardubičtí příznivci se nepředvedli v nejlepším světle, když na konci utkání založili ve svém sektoru oheň, který museli likvidovat hasiči. "Viděl jsem toho hrozně málo, ani jsem si toho pomalu nevšiml. Viděl jsem tam hadici, vím, že něco zapálili. To k tomu samozřejmě vůbec nepatří. V kabině jsem říkal, že na nás přišlo tolik fanoušků, snažili se nás podpořit, ale i kvůli našemu výkonu jsme jim dali příčinu. I když to je vůbec neomlouvá. Celkově jako Pardubice jsme tady propadli," uvedl Kováč.