Dietní odpoledne nabídlo jen čtyři góly. Hradec ovládl derby, Jablonec vyloupil Slovácko

Sobotnímu programu 24. kola FORTUNA:LIGY chyběly branky, o dvě ze všech čtyř se ve východočeském derby postaral Hradec Králové. Votroci při prvním vzájemném měření s Pardubicemi v Malšovické aréně zvítězili 2:0. Čekání na vítězství ukončil Liberec, který doma díky pozdní penaltě skolil poslední Karvinou. A zatímco na půdě Slovácka slavil Jablonec, duel v Ďolíčku mezi Bohemians a Mladou Boleslaví nenabídl ani jeden gól.

Klokani vstoupili do duelu s Mladou Boleslaví sebevědomě a vytvořili si první gólovou příležitost již před čtvrthodinou hry. Brankář Petr Mikulec se prvně vytáhl proti pohotové střele osamoceného Adama Kadlece a následnou dorážku do odkryté sítě zablokoval obětavým skluzem obránce Marek Suchý.

Bohemka dominovala i ve zbytku úvodního dějství, avšak ani aktivní Jan Kovařík nedokázal po šikovném zaseknutí ve vápně nasměrovat míč mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bolka byla naprosto neškodná i po změně stran, což ještě podpořilo smolné zranění krajního obránce Martina Suchomela. Bohemians pokračovali ve spalování šancí, když Jan Shejbal v 72. minutě z nadějné pozice ve vápně vysoko přestřelil. Jedinečnou příležitost modrobílých zahodil v závěrečných minutách střídající Vasil Kušej, z osamocené pozice v šestnáctce ovšem ani netrefil zařízení.

Východočeské derby začalo velmi vyrovnaně, když ani jeden z týmů nedokázal svého soupeře přehrávat. Až postupem času měli častěji míč na kopačkách Votroci. Většina pokusů dostat balon do vápna však končila na pozorné obraně, a tak žádné vážnější ohrožení brány nepřišlo. Největší šancí první půle se tak stalo uvolnění Václava Pilaře, který bez problému došel do vápna soupeře, kde šikovně zasekl a vypálil. Zkušený záložník ale zamířil pouze do míst, kam s jistotou skočil Antonín Kinský.

Ve druhém poločase fanoušci nemuseli na příležitost čekat dlouho, neboť už v 51. minutě zpoza vápna napřáhl Ondřej Šašinka. Propálil blok těl v červených dresech, ovšem připravený Kinský zasáhl. Po chvíli ale mladý gólman zůstal krátký na hlavičku Filipa Čiháka po rohovém kopu, který rozehrával Ladislav Krejčí. Vzápětí se s dalším útokem hrnul Pilař, Kinský si napravil reputaci po výborném zákroku proti dalekonosnému pokusu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Skvělý výkon Votroků zpečetil po rychlém protiútoku Daniel Vašulín. Střelec sice podklouzl, na nohách se ale neudržel ani jeho soupeř, a tak mohl 25letý útočník vypálit přesně do levé šibenice. Hradečáci po navýšení náskoku zpomalili, jejich rival se však k ničemu nezmohl.

Domácí fotbalisté se přes zatažený defenzivní blok soupeře dostali do první výrazné šance ve 24. minutě, kdy musel přízemní pokus Ľubomíra Tupty vyrážet Dominik Holec. Slezané se více osmělili až po půlhodině hry. Po pěkné kombinaci obdržel balon do ideální pozice Sebastian Boháč, rána mu ale vůbec nesedla a míč skončil v zámezí.

O poznání blíže zásahu byl ve 41. minutě Patrik Čavoš, jehož nepovedený centr ke všeobecnému překvapení orazítkoval břevno. Také Slovan si schoval svou největší šanci do závěru poločasu. Do samostatného úniku se v nastaveném čase dostal Tupta, jenže na svého krajana v bráně Karviné opět nevyzrál.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Okamžitě po začátku druhého dějství se z dálky opřel do míče Jan Žambůrek, skvělý Holec ale dalším výborným zákrokem udržel čisté konto. V 61. minutě nechal slovenského gólmana vyniknout i Ahmad Ghali. Nigerijec se šikovně uvolnil na hraně šestnáctky a vypálil do spodního rohu, balon ovšem skončil jen v Holcových rukavicích. Za aktivní výkon byl Liberec v 84. minutě přece jen odměněn vítěznou trefou poté, co pokutový kop po nastřelené ruce jednoho z obránců Karviné proměnil zkušený Michael Rabušic.

Svěřenci Martina Svědíka si počínali v úvodu střetnutí poněkud ledabyle a nedůrazně. Na levé straně přešlápl balon Vakhtang Chanturishvili, aby jej následně na malé vápno přihrál osamocenému Dominiku Hollému. Ten však netrefil míč čistě a zakončil těsně vedle vzdálenější tyče. Z rohového kopu poté zahrozil Miloš Kratochvíl, ale jeho hlavičku skryl do rukavic Milan Heča.

První střelu na branku z pohledu domácích zaznamenal Rigino Cicilia. Urostlý útočník si naskočil na centr ideálních parametrů z dílny Petra Reinberka, nicméně připravený byl Jan Hanuš. Z 60. ligového gólu se málem radoval Milan Petržela. Jeho volej zpoza šestnáctky sice síť rozvlnila, avšak Hanušovi clonil ve výhledu Reinberk, jenž se v okamžiku střely nacházel v ofsajdu, a hlavní sudí tak branku neuznal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po návratu na travnatou plochu se k odraženému míči po střele Vlasije Sinyavského prodral Petržela. Zkušený křídelník však zacílil pouze doprostřed branky a nechal vyniknout Hanuše. V 61. minutě odcentroval do šestnáctky střídající Bienvenue Kanakimana. Na jeho pobídku si naběhl David Štěpánek, který využil laxní defenzivní práce Sinyavského a ranou na zadní tyč překonal Heču. V samotném závěru byl blízko k vyrovnání Seung-Bin Kim, nicméně svůj pokus zpoza velkého vápna otřel pouze o tyč.

Tabulka FORTUNA:LIGY