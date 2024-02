Kozel: Přimáčkli jsme Spartu, to Letná dlouho neviděla. Na chvíli jsme ale vypadli z role

Chvála za předvedený výkon se Liberci poslouchala dobře. Jenže pohled na výsledkovou tabuli Severočechy příliš nepotěšil. Slovan statečně vzdoroval mistrovské Spartě, ale nakonec z Letné odjel s porážkou 1:2. "Odehráli jsme to se ctí. Přimáčkli jsme Spartu tak, že se to na Letné dlouho nevidělo. Kvůli pěti minutám po půli jsme ale zápas ztratili a jsme ve výsledku zklamaní," mrzelo trenéra hostujícího týmu Luboše Kozla (52).

Liberecký kouč dobře věděl, že v první půli mohl jeho tým vyřešit lépe brejkové situace. "Kdybychom se dostali do vedení, měla by to Sparta těžší," konstatoval Kozel v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV.

"Sparta ale kvalitu prokázala po půli, to jsme na chvíli vypadli z role. Ale dokázali jsme se do zápasu vrátit," komentoval dění na trávníku trenér Slovanu. "Kluci byli v poločase odhodlaní. Ale přišla chyba, kterou Sparta potrestala. A než jsme se vzpamatovali, dostali jsme druhou branku," shrnul Kozel.

Jako střídajícího žolíka poslal na hřiště Filipa Horského a ten se mu odvděčil brankou. "Jsem za to rád. Mohl dát i druhou branku," hlásil Kozel.

Sám střelec si gól na Letné náramně užil. "Byl to zážitek, ale raději bych to vyměnil za to, kdybychom tu uhráli nějaké body. Na konci jsme Spartu zatlačili a nakonec bychom tu bod uhrát mohli," myslel si Horský.

I on věděl, že se mohl prosadit i podruhé. "Jednou jsem si to zády k brance špatně přebral a sparťan mi to zablokoval. Podruhé jsem si to dobře připravil na vápně, ale zase mi to zblokovali na roh," konstatoval Horský, podle nějž Liberec na Letné obstál.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Připomínce, že se stává žolíkem v dresu Slovanu, se jen pousmál. "Trošku se toho bojím, ale věřím, že budu dostávat co nejvíce šancí a budu je splácet góly," dodal.

Bbodovému zisku přiblížil hosty i skvěle chytající Hugo Jan Bačkovský, který v mládežnických výběrech působil právě ve Spartě. "Cítili jsme, že na Letné můžeme něco uhrát. Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme dost šancí. Škoda, že jsme nepohlídali začátek druhé půle," mrzelo brankáře.

Na konci utkání se Bačkovský vydal do pokutového území Sparty, aby pomohl vstřelit vytoužený druhý gól. "Kdyby se to povedlo, byla by třešnička. Dát gól, to je můj největší sen. A kdyby to vyšlo tady na Letné, bylo by to úžasné," dodal na závěr.