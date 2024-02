Gól Liberce by měla přezkoumat komise, říká Priske. Olatunjimu pomohla výměna kopaček

Trenér Sparty Brian Priske (46) po domácím vítězství 2:1 nad Libercem v 21. kole první ligy ocenil výkon útočníka Victora Olatunjiho (24). Na tiskové konferenci vtipkoval, že si o přestávce nigerijský útočník vyměnil kopačky, jelikož poté zaznamenal gól a asistenci. Priske se také pozastavil nad kontaktní brankou Slovanu, jíž podle něj předcházel ofsajd. Jeho protějšek Luboš Kozel (52) s tím nesouhlasil, navíc si myslí, že domácí měli dohrávat bez vyloučeného Jakuba Peška (30).

Olatunjimu v úvodním dějství několikrát od nohou utekl míč, po přestávce se však jeho výkon zvedl. "Nevím, kdo mu o poločase řekl, aby si vyměnil kopačky. Pomohlo to, protože odehrál fantastickou druhou půli. Mám z něho radost, prožil i dobrou zimní přípravu, v tréninku je na sebe náročný," řekl Priske.

Utkání s Libercem hodnotil dánský trenér v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport jako náročné. "Musím je pochválit. Liberec je dobrý tým a vepředu mají nebezpečné hráče," řekl. Obhájce titulu si díky razantnímu nástupu do druhé půle vypracoval dvoubrankový náskok po trefách nejlepšího ligového střelce týmu Lukáše Haraslína a Olatunjiho. "Po druhém gólu jsme cítili, že máme nad utkáním kontrolu," pokračoval Priske.

Slovan nicméně snížil v 68. minutě po diskutabilní situaci. Na dlouhý nákop jednoho z hostujících hráčů si naběhl střídající Filip Horský, který se na první pohled nacházel v ofsajdu. Mládežnický reprezentant ale nakonec přenechal míč Olafu Kokovi, jenž před vyběhnuvším gólmanem Peterem Vindahlem přihrál Horskému a ten do prázdné branky skóroval.

"Je to legitimní otázka směrem ke komisi rozhodčích. Je to těžké rozhodnutí z pohledu sudích i VARu. Určitě to ale je ofsajd, ovlivnilo to Peterovo rozhodnutí zůstat v brance. Verdikt ale musíme respektovat," uvedl Priske. "Nemyslím si, že to byl ofsajd, protože Horský nehrál balon. Kok určitě v ofsajdu nebyl. Viděl jsem to ale jen v reálu," prohlásil Kozel.

"Bylo tam ještě pár dalších sporných situací, třeba s Pešou (Jakubem Peškem)," připomněl Priske situaci v 36. minutě. Sparťanský záložník Jakub Pešek u postranní čáry fauloval Nicolase Pennera v době, kdy už měl žlutou kartu. "Je to jasná žlutá karta. Nevím, proč ji rozhodčí neudělil," prohlásil Kozel.