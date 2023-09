Ligový semafor: Trenéři nad propastí i v ní, co změna, to gól a historická sedmička

Ligový semafor: Trenéři nad propastí i v ní, co změna, to gól a historická sedmička

FORTUNA:LIGA má za sebou osmý víkend, který nabídl hned tři "demolice". Tu sobotní odnesl královéhradecký trenér Jozef Weber, jenž dostal po porážce 1:5 v Mladé Boleslavi padáka. Další dvě pak nabídl nedělní program, během nějž nejprve plzeňská Viktoria zaznamenala historické vítězství na venkovní půdě (7:1 ve Zlíně), načež kralovala i Sparta (5:0 se Slováckem).

Červená – V propasti a nad propastí

Ještě před reprezentační přestávkou se v souvislosti s prvním odvolaným trenérem skloňovalo především jméno Radoslava Látala. Trenér Severočechů alespoň prozatím víkendovou remízu 1:1 přežil, královéhradecký Jozef Weber už však ne.

Bývalý ligový fotbalista se stal prvním koučem, který v nové ligové sezoně dostal padáka. Osudnou se mu stala drtivá porážka 1:5 z Mladé Boleslavi. "Propadli jsme ve všech směrech, určitě to bylo nejhorší utkání od mého příchodu. Nebyli jsme fotbaloví, nestíhali jsme v soubojích, prostě nic," uvedl kouč, kterého u Votroků nahradí Václav Kotal.

Jozef Weber odnesl vysokou porážku vyhazovem. Profimedia

Weber ovšem není ve společnosti "odpadlíků" sám, vedle Látala totiž dostal padáka i karvinský Tomáš Hejdušek. "Důvodem odvolání jsou pouhé čtyři body a patnácté místo v tabulce. Nový trenér je aktuálně ve stadiu řešení," uvedl sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk.

"Je určitě na místě Tomáši Hejduškovi poděkovat za odvedenou práci, vždyť jako nový začínající trenér dovedl tým k postupu mezi elitu. Bohužel ale takový je fotbal a mužstvo potřebuje nový impulz před druhou polovinou podzimu," dodal Vlk.

Oranžová – Varování pro Slovácko

Oranžovou od redakce Livesport Zpráv po 8. kole obdrželo Slovácko. Vysokou porážku 0:5 na Spartě totiž po solidním rozjezdu čekal jen málokdo. Svěřenci trenéra Martina Svědíka před reprezentační pauzou prohráli jediný duel, získali 14 bodů a drželi čtvrtou pozici.

Jenže proti Spartě musel realizační tým hostů výrazně (pětkrát) zasáhnout do sestavy. A co změna, to gól... Celek z Uherského Hradiště dostal pět branek poprvé od července roku 2019, kdy inkasoval dokonce šestkrát v Jablonci.

Hodnocení aktérů zápasu Sparta – Slovácko. Livesport

"Musíme skousnout hořkou pilulku, zasloužená prohra. Naše organizace hry nebyla vůbec dobrá, vázla i hra směrem nahoru. Je ale potřeba se z toho rychle oklepat, v organizaci hry nám chyběli někteří hráči. Nechci se na to vymlouvat, ale je to realita. Je potřeba na to rychle zapomenout a připravit se na další zápas," řekl pro klubový web s hořkým úsměvem na tváři Svědík.

O nápravu se může pátý tým minulého ročníku F:L pokusit za šest dní v domácím souboji s předposlední Karvinou.

Zelená – Sedmička do dějin

Parádní vstup do nového ročníku prožívá Sigma Olomouc, podle oficiálního twitterového účtu klubu se jedná o vůbec nejlepší start do soutěže za posledních 32 let. Zelenou na semaforu ale obdrží plzeňská Viktorka, která se po horším úvodu sezony rozjela ke skvělým výkonům.

Ve Zlíně se svěřenci kouče Miroslava Koubka radovali z gólu hned sedmkrát a vytvořili tím nový klubový rekord. Dosud totiž ani jednou na venkovním hřišti tolikrát síť nerozvlnili. To Zlín inkasoval na svém hřišti podle informací twitterového účtu CSFOTBAL sedm a více branek podruhé v historii, naposledy se tak stalo v roce 1943, kdy jej Slavia roznesla poměrem 2:8.

"Červená karta nám zápas ulehčila, to byl zásadní moment, o tom nemusíme diskutovat. V přesilovce se projevila dobrá forma našeho mužstva a zřejmě i větší herní vyspělost," těšilo po zápase trenéra Miroslava Koubka.

"Když jsem šel na tiskovku, zamyslel jsem se nad tím, jestli jsem někdy zažil podobný výsledek. Pět gólů z venkovního hřiště si pamatuji, ale sedm určitě ne," doplnil lodivod Západočechů. Historické vítězství je to tedy nejen pro čtvrtý tým tabulky, ale také pro jeho dvaasedmdesátiletého kouče.