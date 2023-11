Na premiéru to byl hodně těžký zápas, řekl Novák po úvodní bitvě za Olomouc

Olomoucký fotbalista Filip Novák (33) po více než osmi letech odehrál zápas v české lize, obnovenou premiéru mu ale pokazila porážku 1:3 se Slavií. Bývalý reprezentační obránce připustil, že až tak dobrý výkon od Pražanů nečekal. Na tiskové konferenci zároveň uvedl, že věří, že v dalších utkáních už jeho nový tým naskočí na vítěznou vlnu.

"Na premiéru to byl hodně těžký zápas, ale s tím jsem do toho šel. Chtěl jsem si to užít, byla tu rodina, kamarádi, spousta známých. Jen výsledek nebyl podle přání, tak snad nám to vyjde příště a najedeme na vítěznou vlnu," řekl Novák, který nastoupil v české lize poprvé od srpna 2015 a zápasu za Jablonec před odchodem do zahraničí.

Na začátku listopadu podepsal se Sigmou smlouvu do konce této sezony a dnes ho trenér Václav Jílek poslal do základní sestavy proti Slavii, účastníkovi skupinové fáze Evropské ligy. "Slavia je nadstandard na české poměry. Nečekal jsem, že bude hrát tak dobře. My jsme si měli více pohlídat její náběhy, z čehož pramenily centry a nebezpečí pro nás," uvedl Novák.

V těchto místech se Novák proti Slavii pohyboval. Opta by Stats Perform

Naskočil na pozici levého obránce po boku Jakuba Pokorného a zastoupil Víta Beneše, který je nemocný. "S Víťou jsme kamarádi, známe se z Jablonce. Určitě celkově chyběl. Dva týdny bral antibiotika, ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme být připraveni na více herních variant," řekl hráč s 28 starty za české reprezentační "áčko".

Novák, který naposledy působil v klubu Al Džazíra ve Spojených arabských emirátech, odehrál zápas po dlouhých devíti měsících. "Fyzicky jsem se cítil připravený, protože tady jsou tréninkové dávky vyšší. Neměl jsem problémy odehrát celé utkání," řekl Novák.

"Byl to těžký zápas. Neměli jsme moc prostoru pro kombinaci a dostali jsme gól do šatny po pár nešťastných odrazech míče. Ve druhé půli se ukázala kvalita Slavie a po třetím gólu to bylo hodně náročné se vrátit. Ale věřím, že se na vítěznou vlnu dostaneme," dodal mistr dánské ligy s Midtjyllandem.