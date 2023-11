Na únavu bych to nesváděl. Slovácko je zkušené, nic jsme nevymysleli, mrzelo Kalvacha

Plzeňského fotbalistu Lukáše Kalvacha (28) hodně mrzel výkon Viktorie při domácím debaklu 1:4 se Slováckem v 15. kole první ligy. Čtvrtý inkasovaný gól po velké chybě vzal na sebe. Záložník na tiskové konferenci zároveň nechtěl nečekanou porážku svádět na náročný program Západočechů.

Svěřence trenéra Miroslava Koubka poslal v 17. minutě do vedení Tomáš Chorý, ale krátce před pauzou srovnal Merchas Doski. Po změně stran mezi 63. a 72. minutou dvakrát skóroval Marek Havlík a jednou Pavel Juroška. Plzeňští prohráli třetí z posledních čtyř ligových utkání a doma nebodovali podruhé za sebou.

Kalvach před čtvrtou brankou Slovácka špatnou rozehrávkou na vlastní polovině vyslal do šance Rigina Ciciliu. Jeho střelu stoper Robin Hranáč tečoval na zakončujícího Havlíka, kterého vracející se středopolař už nestihl ubránit. "Můj čtvrtý gól už ten výkon jenom završil. Je pro nás velké zklamání, že jsme domácí zápas nezvládli," řekl Kalvach, jenž při absenci Lukáše Hejdy v sestavě plnil roli kapitána.

Litoval, že si Západočeši v první půli nepojistili vedení 1:0. "Určitě jsme měli přidat druhou branku a mohl být klid. Pak samozřejmě dostaneme branku, kterou teď v lize dostáváme. Druhý poločas jsme začali dobře a měli zase dvě tutové situace, které jsme neproměnili," posteskl si bývalý olomoucký hráč.

Připustil, že hosté byli v zakončení lepší. "Za stavu 1:2 se s tím vždy dá něco dělat, ale Slovácko se pak dostalo ještě k jedné situaci, odrazilo se to do brány a bylo to těžké. Slovácko je zkušený tým a umí si to pohlídat. My jsme bohužel nebyli schopni nic vymyslet a vstřelit branku," litoval Kalvach.

Statistiky utkání. Livesport

Viktoria minulou neděli zvítězila v ligovém šlágru na Slavii 2:1, ve čtvrtek doma zdolala Dinamo Záhřeb 1:0 a s předstihem si zajistila postup do osmifinále Evropské konferenční ligy. Proti Slovácku ale zaváhala a je až na čtvrtém místě tabulky, byť má ještě k dobru odložený zápas v Mladé Boleslavi.

"Program je náročný, to všichni víme. Ale ti, co jsme nastoupili, jsme byli stoprocentně k zápasu připraveni. Na únavu bych to určitě nesváděl," prohlásil Kalvach. "Je to jen o nás, že nejsme schopni si doma zápas pohlídat, dát branky. Pak to vypadá tak, jak to vypadá," dodal záložník se čtyřmi starty za českou reprezentaci.