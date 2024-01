Zima se vrací do Slavie. Reprezentační obránce podepsal v Edenu smlouvu do roku 2028

Fanoušci Slavie se v závěru přestupového období dočkali velké posily do defenzivy. Z italské Serie A se do klubu po necelých třech letech vrací David Zima (23), kterému se v Turíně nepodařilo prosadit do základní sestavy a v Edenu se pokusí před blížícím se Eurem restartovat kariéru. Pražský celek za služby stále perspektivního obránce, jenž v Edenu podepsal smlouvu do června 2028, zaplatil podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka (55) čtyři miliony eur (asi 99 milionů korun). Spolu s transferem Nicolae Stancia (30) z roku 2019 jde o nejdražší přestup do české nejvyšší soutěže.

Zima, který v posledních měsících vypadl ze základní sestavy italského celku, přestoupil do Turína na konci srpna 2021 za 7,5 milionu eur, nicméně i kvůli vleklým zdravotním problémům stihl během svého působení v klubu nastoupit jen do 36 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky.

Odchod z italského klubu byl během zimní přestávky nevyhnutelný, zprvu se však zdálo, že odchovanec Olomouce zamíří do Německa. Druholigový Hamburk však v jednáních neuspěl, protože Zima byl nastavený na návrat do Slavie.

"O Davida jsme stáli od začátku přestupního období. Byl to on sám, kdo to rozhodl v náš prospěch, přestože na něj existovaly nabídky blížící se dvojnásobku naší transferové ceny. Vážím si toho, že dal přednost Slavii v konkurenci dalších pěti evropských klubů a navíc respektoval výši platového stropu klubu," uvedl předseda představenstva Pražanů Tvrdík.

55letý funkcionář v nedávném Totálním podcastu uvedl, že si turínský klub původně řekl o příliš vysokou sumu – o minimálně stejnou částku, za kterou červenobílí hráče prodali. S výslednou cenou čtyř milionů eur je ale spokojen. "Jsem přesvědčen, že se nám to sportovně i finančně vrátí," uvedl.

Radovat se z akvizice sešívaných může i nový trenér reprezentace Ivan Hašek. Stále perspektivní obránce, jenž ve Slavii podepsal smlouvu do roku 2028, mu bude na očích a zajisté se pokusí ukázat v tom nejlepším světlě, aby posílil svou pozici před závěrečnou nominací na červnové Euro.

"Byl jsem ve Slavii rok a půl, což pro mě byla nejkrásnější léta mé fotbalové kariéry. Moc rád bych je zopakoval. Jsem připraven pro klub udělat maximum, ať už na hřišti nebo jinde," řekl Zima po potvrzení přestupu.

"David patří k těm, kteří hodně myslí na defenzivu, chodí na hřiště s cílem neinkasovat, zabezpečovat spoluhráče. Navíc má přes 190 centimetrů, je silný v hlavičkových soubojích, je velice rychlý, má skvělou kilometráž. Získáváme prostě ve všech směrech hotového hráče, který má ve svém věku všechno před sebou, a jsme za to moc rádi," ocenil 23letého obránce trenér Slavie Jindřich Trpišovský.