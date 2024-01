Stane se ze Zimy nejdražší hráč české ligy? Slavii by mohl stát přes 100 milionů korun

Vicemistr z Edenu dál jedná o návratu obránce Davida Zimy (23) z italského FC Turín. Podle informací inFotbal.cz by se měla Slavia plácnout přes kapsu. Přestupová částka má přesáhnout 4 miliony eur, což je v přepočtu přes 100 milionů korun. To by z mladého obránce udělalo nejdražšího hráče, který kdy do české nejvyšší soutěže zamířil. Tento primát ještě stále drží Rumun Nicolae Stanciu, jenž v roce 2019 zamířil do Slavie za 4 miliony eur.

"Slavia je připravena zaplatit za Zimu velké peníze, protože si ho prosadili trenéři. Hodně o něj stojí a z jejich pohledu je zásadní pro boj o titul a Ligu mistrů," potvrdil inFotbalu jeden ze zdrojů, který vidí do dění uvnitř klubu.

Před pár dny se sice zdálo, že Zima míří do německého Hamburku, kde byla podle zmíněného zdroje ve hře opce ve výši 6 milionů eur. V italském klubu však zavládla určitá nejistota, zda ji německý klub bude schopen po sezoně uplatnit. A tak Turínští nakonec dali na první místo variantu s okamžitým přestupem.

David Zima toho v poslední době moc neodehrál. Livesport

Je tedy možné, že Zima zamíří do Edenu přímo na přestup. Spekuluje se, že je pro něj připravena smlouva do roku 2028. Stále ale nelze vyloučit jiný typ dohody, tedy hostování hráče.