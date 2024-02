Plzeň chce na jaře nahánět pražské giganty. Cíl je minimálně udržet třetí místo, hlásí Šádek

Fotbalisté Plzně chtějí v jarní části sezony nahánět Spartu se Slavií, využít případných zaváhání rivalů, ale minimálně udržet třetí místo v tabulce. Další cíle Viktorie jsou vyhrát domácí pohár a vyřadit alespoň jednoho soupeře v play off Evropské konferenční ligy. Generální ředitel klubu Adolf Šádek o tom informoval na tiskové konferenci.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v neúplné tabulce ztrácejí 15 bodů na vedoucí Spartu a deset na druhou Slavii, ale letenští obhájci titulu odehráli o zápas více. Plzeňští se ve čtvrtfinále MOL Cupu představí v Jablonci a v osmifinále Konferenční ligy se utkají s dosud neznámým protivníkem.

"Cíle jsou minimálně udržet třetí místo, budeme se snažit vyhrát MOL Cup a v Konferenční lize mít štěstí při losu a minimálně přes jednoho soupeře ještě projít dál, abychom posunuli hranici úspěšnosti Viktorie Plzeň v evropských pohárech," uvedl Šádek.

"Pokud nám to situace dovolí, tak chceme Spartu se Slavií minimálně nahánět a jaro jim značně znepříjemnit. Když nám dají samozřejmě šanci. Teď to nemáme ve svých rukou, odstup je opravdu veliký a je třeba s respektem uznat, že hrály na podzim dobře. Třeba se karty otočí, tak dobře nevstoupí do jara a trošku nám dají čuchnout a my se o to budeme moci ještě nahoře s nimi poprat," doplnil šéf Viktorie.

Ligová tabulka. Livesport

Viktorii v zimě posílili středopolaři Lukáš Červ s Matějem Valentou jako část kompenzace za přestup brankáře Jindřicha Staňka do Slavie, další záložník Francouz Cheick Souaré přišel z druholigového Vyškova na půlroční hostování s opcí. Západočeši si z hostování z Bohemians 1905 stáhli brankáře Martina Jedličku. Záložník Adam Vlkanova bude do konce sezony hostovat v Ruchu Chorzów. Další středopolař Pavel Bucha zamíří do Cincinnati v zámořské MLS. Oproti podzimu ve Viktorii po vypršení smlouvy skončil obránce Luděk Pernica.

"Konkurence na každém postu se zvýšila a za to jsme rádi. Doufám, že kluci vydrží zdraví a do jarní části sezony vstoupíme v plné síle. Se stavem kádru jsme momentálně spokojeni," řekl sportovní ředitel Daniel Kolář.

Plzeňští v zimní přípravě neprohráli, z šesti zápasů nedokázali porazit pouze dánský Aarhus (1:1) v generálce na soustředění ve Španělsku. Jarní část ligového ročníku odstartují v sobotu doma s Mladou Boleslaví. "Výstup ze zápasů je veskrze pozitivní. Marodka (téměř) není. I herní projev, hlavně u zápasů ve Španělsku, vzbuzuje naděje," uvedl kouč Koubek.