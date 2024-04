Mejdr po návratu: Zažil jsem horší období než bojovat o místo v nejlepším týmu v Česku

Zářil štěstím. Ještě aby ne, v základní sestavě Sparty se Jan Mejdr (28) v soutěžním utkání objevil poprvé od listopadu loňského roku. A hned si připsal asistenci u vítězné trefy Veljka Birmančeviče (26). "Škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Bylo by to klidnější. Ale nejdůležitější je, že jsme to zvládli," radoval se krajní obránce Letenských.

Bylo znát, jak si výhru Sparty užívá. Stejně jako to, že u ní mohl být přímo na hřišti. Cesta za třemi body sice nebyla snadná, ale fotbalisté v rudých dresech na ně dosáhli. "Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Po reprezentační pauze nebylo tolik času trénovat pohromadě," poznamenal Mejdr. "Hřiště také nebylo pokropené, což nejsou pro náš styl fotbalu ideální podmínky," dodal.

Obrovské plus z pohledu Letenských bylo, že dali rychle gól. "Škoda, že jsme nepřidali druhý, více bychom se uklidnili, takhle to bylo nervozní. Budějovice si ale nic nevypracovaly, to Kuchtič měl šanci přidat druhý gól. Dohráli bychom to tak více v klidu," myslel si Mejdr.

Pozápasový rozhovor Jana Mejdra po utkání s Českými Budějovicemi pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

I když v základní sestavě Sparty dlouho chyběl, na Střeleckém ostrově obstál. "Trenér říkal, abych dozadu nic nevymýšlel. Jsem rád, že jsme to zvládli," vykládal do kamer O2 TV. "Hrálo se mi dobře, moc jsem se těšil. Kabina i realizační tým mě podporovali, je fajn cítit, že máte někoho v zádech," svěřil se.

Období, kdy se na trávník nedostal, je pro každého hráče složité. "Na psychiku je to těžký. Ale rozhodl jsem se bojovat. A kdo zná mou kariéru, ví, že jsem zažil i horší situace než je to, že bojuji o místo v nejlepším týmu v Česku," usmál se. "Pro mě moc znamená tak podpora od kluků, že v tom nejsem sám. Ani nevím, jestli si to uvědomují, ale pro mě moc znamená, když mě pochválí na tréninku, nebo i teď v zápase. Když cítíte podporu, cítíte se lépe, začnete si věřit. A kdyby byl lepší trávník, i hra by vypadala jinak. Všem moc ale děkuji," tvrdil hráč Sparty.

Mejdr asistoval u jediné branky zápasu. Livesport

Za důvěru se odvděčil nejlepším možným způsobem, když asistoval u vítězného gólu Birmančeviče. Mejdr přiznal, že původně myslel, že dostane míč od spoluhráče zpět a akci sám zakončí. "Chtěl jsem balon napálit na zadní tyč," usmál se a vzápětí dodal: "Jsem nakonec rád, že to vzal na sebe a propálil to. Ze mě spadl obrovský tlak, který na sebe možná sám vyvíjím. Jsem rád za tu asistenci i vítězství. To je nejdůležitější."