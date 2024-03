Lídr vyhrál na hřišti posledního, Spartu v Budějovicích nasměroval k výhře Birmančevič

Hráči Českých Budějovic podlehli ve 26. kole FORTUNA:LIGY na domácím hřišti Spartě 0:1. O hubeném vítězství Pražanů rozhodl v 17. minutě Veljko Birmančevič, jehož na první pohled nikterak nebezpečný pokus skončil po obřím zaváhání Martina Janáčka v síti. Gólman Dynama tak dal vzpomenout na den starý exces brankářského kolegy Matúše Macíka z Olomouce, jehož zaváhání rovněž stálo Hanáky bodový zisk. Letenští pak přežili zejména v závěru utkání nadějnou snahu Jihočechů o vyrovnání a vrátili se zpátky do čela ligy.

V nedělním zápase to však vypadalo, že je v jihočeské metropoli domácím celkem Sparta. Do rudých barev zabarvené tribuny rozjásal v 17. minutě Birmančevič, jehož přízemní střela trestuhodně proklouzla Janáčkovi pod rukavicemi do sítě.

Jinak ale Letenští v první půlhodině výrazně nedominovali, naopak budějovický Jan Suchan několikrát provětral obranu Sparty a Jaroslav Zelený dokonce po faulu na něj obdržel žlutou kartu.

Těsně před pauzou pak mohl vyrovnat hlavičkující Florent Poulolo, gólman Peter Vindahl však dokázal vyškrábnout míč nad horní tyč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zkraje druhé půle se po zaváhání defenzivy Budějovic dostal ke střele uvnitř vápna Lukáš Haraslín, jeho pokusu ale scházela potřebná razance. Po nejistém počínání sparťanské defenzivy mohl v 64. minutě vyrovnat Zdeněk Ondrášek, k jeho smůle však stihl na poslední chvíli vyžehlit svůj prvotní nedůraz Filip Panák.

Čtvrthodinu před koncem se pak odhodlal k voleji z hranice vápna Suchan a hosté mohli děkovat blokujícímu Qazimu Lacimu, od něhož se balon odrazil na roh. Dynamo tlačilo Pražany i nadále, vyrovnat ale nedokázal ani po rohovém kopu hlavičkující Ondrášek.

Na druhé straně pak mohl potvrdit výhru hostí Jan Kuchta, jenže jeho zakončení na zadní tyči skončilo vysoko nad břevnem.

Tabulka FORTUNA:LIGY