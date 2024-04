Nedostáváme normální góly, mrzelo po porážce se Spartou trenéra Dynama Kladrubského

Statečný výkon Českým Budějovicím na body v nedělní ligové bitvě se Spartou nestačil. Porážka 0:1 s úřadujícím mistrem jihočeský tým hodně bolela, rozhodla přitom hrubka brankáře Martina Janáčka (23) z první půle, kterému hloupě proklouzla do sítě rána Veljka Birmančeviče (26). "Nedostáváme normální góly," povzdechl si Jiří Kladrubský (38), asistent trenéra Dynama.

Po reprezentační přestávce se čekalo, jak Sparta zvládne duel na půdě posledního celku tabulky. Žádné galapředstavení Letenští nepředvedli, ale získali vytoužené tři body. A to díky šťastné trefě Birmančeviče. V tu chvíli měla Sparta vyhráno, od Dynama totiž nedostala gól pořádně dlouho. V součtu s nedělním utkáním neinkasovala od Jihočechů už v sedmi ligových duelech v řadě.

"Hráče za výkon pochválím, odevzdali maximum," konstatoval Kladrubský vzápětí při rozhovoru do kameru O2 TV dodal: "Kluci plnili dokonale to, na co jsme se připravovali. Jen mě mrzí ten gól. My nemůžeme dostat normální gól."

Pozápasový rozhovor Jiřího Kladrubského po utkání se Spartou pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Trenér Dynama ocenil, že nešťastná trefa jeho tým nezlomila a dál se pral o lepší výsledek. "Kluci dělali všechno, aby to otočili, minimálně aspoň do remízy. Druhý poločas jsme posílili i ofenzivu, hráli jsme odvážně, ale byly z toho jen pološance. Nebylo to dotažené do konce," smutnil kouč.

Zápas herně vypadal podle očekávání realizačního týmu Dynama. "Věděli jsme, že budeme bránit, museli jsme se dobře posouvat, museli jsme mít aktivní blok. Bohužel jsme nedotáhli ani jednu naši situaci. Klukům jsem říkal, že budeme mít maximálně tři pološance, které prostě musíme využít, ale to se nepodařilo. Kluci ale odevzdali všechno, máme se od čeho odrazit," věděl Kladrubský.

Cesta k jedinému gólu utkání. Opta by Stats Perform

"Vážně mě mrzí ten inkasovaný gól. Kdyby nás Sparta vykombinovala do kuchyně, nebo to trefili ze třiceti metrů, tak ok. Ale my prostě nedostáváme normální góly," zopakoval.

Podobně zklamaný byl i záložník poražených Jan Suchan. "Málokdy je Sparta k poražení, po repre pauze to asi úplně nechytla, takže to mrzí o to více," uvedl autor čtyř ligových branek z aktuální sezony po těsné prohře. Sám si vyčítal, že si nevedl lépe v zakončení. Do střelby se přitom tlačil opakovaně. "Moje chyba, mám to trefovat," dodal.