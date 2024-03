Odchod? Ne. Zajímají mě jen Pardubice, říká Kováč. Spekulace jsou neuctivé ke kolegům

Trenér fotbalistů Pardubic Radoslav Kováč (44) v reakci na spekulace o zájmu několika prvoligových konkurentů o jeho služby ujistil, že se soustředí jen na práci v aktuálně třináctém mužstvu tabulky. Český internacionál má na východě Čech spolu s celým realizačním týmem platnou smlouvu do června 2025. Vedení jeho slova potvrdilo.

Bývalý reprezentant působí na pardubické lavičce od září 2022. V médiích se objevily spekulace, že o čtyřiačtyřicetiletého trenéra má zájem Baník Ostrava, který už s ním údajně také jednal. Dalšími zájemci mají být Viktoria Plzeň a Slovan Liberec. "Jsem v pravidelném kontaktu s řadou lidí v českém fotbalu, tak to bylo vždy. Volají mi funkcionáři různých klubů, pochopitelně že někteří se ptají na mou trenérskou pozici a vize do budoucna," uvedl Kováč pro klubový web.

Zdůraznil, že klíčový je pro něj uzavřený kontrakt. "Mám v Pardubicích platnou smlouvu a s realizačním týmem máme rozdělanou práci, na kterou se stoprocentně soustředíme. Žádnou konkrétní nabídku na stole nemám, a pokud někdo rozvíjí podobné teorie, je to velmi neuctivé k mým trenérským kolegům. A k nim já chovám bez výjimky velký respekt," řekl rodák ze Šumperka.

Vedení klubu ho podpořilo. "Jsem s Radkem pochopitelně ve velmi těsném kontaktu a vím, že zástupci jiných klubů mu občas volají a baví se o různých tématech. Mám s ním dohodu, že pokud by se jednalo o vážné téma, budu první, s kým to probere. Vím, že je to férový chlap, a kdyby se dělo něco vážného, probrali bychom to spolu," uvedl sportovní ředitel Vít Zavřel.

Východočeši hrají o záchranu, na barážové příčky mají k dobru tři body. Po reprezentační přestávce nastoupí v sobotu v Olomouci, kde Kováč s velkým fotbalem začínal. "Vidím, že přístup trenéra k práci je na špičkové úrovni, nezajímá ho nic jiného než co nejlepší umístění našeho týmu. Bylo by ale fajn, kdyby média zanechala spekulací, k tomuto tématu se nebudeme do skončení sezony vyjadřovat," dodal Zavřel.

