Plzeňský kapitán Hejda: V sezoně chceme skončit do trojky, uděláme pro to maximum

Podle kapitána Lukáše Hejdy (33) vstoupí fotbalisté Plzně do nové sezony s jednoznačným cílem napravit nepovedenou jarní část uplynulého ligového ročníku. Třiatřicetiletý obránce chce s týmem znovu skončit mezi nejlepší trojicí tabulky a pošilhává i po prvních dvou místech, která tentokrát budou znamenat účast v kvalifikaci Ligy mistrů. Hejda si na tiskové konferenci pochvaloval, že se cítí velmi dobře a v letní přípravě nemusel vynechat jediný trénink.

"Cítíme, že jaro nám nevyšlo. Nezastihlo nás v dobré pohodě, tam jsme to nezvládli. Chceme všechno napravit, cítíme, že prostor ke zlepšení je veliký. Víme, že jsme silní a záleží jen na nás. Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne," řekl Hejda.

Jeho tým v minulé sezoně coby obhájce titulu vedl po podzimu tabulku. Na jaře však přišla výsledková krize a Západočeši klesli na konečné třetí místo za vítěznou Spartu a druhou Slavii. Na lavičce Viktorie skončil trenér Michal Bílek a mužstvo převzal zkušený kouč Miroslav Koubek.

"Nechtěl bych teď porovnávat nás a pražská S, to by nebylo vhodné. My se soustředíme na sebe. Víme o svých kvalitách. Těžko říkat před sezonou, kdo bude v boji o titul. Bude záležet i na začátku sezony, jak se to vyvine. Chceme skončit do trojky a uděláme pro to maximum," prohlásil Hejda.

Jelikož v sezoně 2024/25 bude hrát evropské poháry pět místo současných čtyř českých týmů, postoupí do kvalifikace Ligy mistrů nejen nadcházející šampion, ale i druhý celek tabulky. "Samozřejmě jsme se o tom bavili, vnímáme to. Chceme být v téhle sezoně určitě nahoře, protože ta vidina pohárů a Ligy mistrů tam je. Ale neřekl bych, že bych, že bychom se kvůli tomu nějak jinak motivovali, to ne," uvedl Hejda.

Je rád, že přípravu na sezonu zvládl dobře a netrápily ho žádné zdravotní problémy. "Za mě příprava náročná a pro mě osobně první týden trošku krizový. Bylo to hlavně o běhání, bylo to prostě náročné. Ale zvládl jsem to ve zdraví. Nebudu říkat v mých letech, protože se pořád cítím mladý," řekl s úsměvem.

"Myslím, že jsem nevynechal ani jeden trénink, což se mi dlouho nepovedlo. Byl jsem spokojený, že jsem to zvládl. Potom jsme vesměs přešli na herní věci, takže jsme to ladili. Myslím, že v Rakousku jsme to vyladili dobře," mínil Hejda, jehož tým v přípravě ani jednou neprohrál.

Vzhledem k absencím některých zraněných obránců se vedle plzeňského kapitána na stoperu vystřídali i mladší spoluhráči. "Na tréninku jsem hrál se všemi, nějak jsme se všichni prostřídali. Všichni jsou to kvalitní hráči. Kdybych mohl jednoho, který měl mile překvapil, vypíchnout, tak Honza Paluska. V 18 letech má přehled jak třicetiletý kluk, vidím u něj velkou budoucnost," řekl Hejda.

Západočeši se také představí v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Na cestě do skupiny musejí zdolat tři soupeře, na úvod je čeká kosovská Drita. "Postup do skupiny je pro nás jednoznačný cíl. Evropu chceme hrát, víme, co to obnáší, že ty zápasy jdou rychle za sebou. Hraje se úplně jinak, když je těch zápasů hodně. Uděláme pro to maximum a věřím, že síla tady je, abychom to zvládli," uvedl Hejda.

"A mé osobní cíle do sezony? Zajímá mě hlavně tým, koukám na týmové. Ale nerad bych končil sezonu, aniž bych dal branku. Takže bych chtěl dát aspoň jeden dva góly," přál si Hejda, jenž aspoň jednou skóroval v posledních čtyřech ligových sezonách.