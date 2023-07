Poslední ostrý test před ligou zvládla i Plzeň, dánského mistra z Kodaně porazila 3:2

Fotbalisté Plzně v generálce na novou sezonu porazili dánského mistra FC Kodaň 3:2 a udrželi neporazitelnost v letní přípravě. Za třetí tým uplynulého ligového ročníku se postupně prosadili Jan Kopic (33), Tomáš Chorý (28) a Jan Kliment (29). Utkání na soustředění v Rakousku se po dohodě klubů hrálo nezvykle na třikrát 45 minut.

Plzeňští nastoupili v základní sestavě, která by se již měla blížit té, s níž vyrukují do nové sezony. Od začátku mimo jiné dostala šanci jedna z letních posil Ibrahim Traoré. V sedmé minutě po Jirkově ráně do břevna dorazil míč do sítě Kopic, za 11 minut srovnal Diogo Goncalves.

Západočeši poté dánského mistra většinu času přehrávali, po několika neproměněných šancích se znovu prosadili až v 77. minutě, kdy po rohu skóroval hlavou střídající Chorý. Od něj se pak ve 110. minutě odrazil balon do běhu Klimentovi a plzeňský ofenzivní univerzál nezaváhal. Soupeř už jen v poslední minutě snížil.

Kodaň ukázala sílu na míči a kvalitu v přechodové fázi. "Odolávali jsme velice dobře, vytvořili jsme si zajímavé šance. Na šance to byl vyrovnaný zápas, který jsme nakonec zvládli vítězně. Vítězná tečka je pozitivní," citoval klubový web asistenta trenéra Západočechů Marka Bakoše.

Viktoria si v sedmi zápasech letní přípravy připsala šest vítězství a jednu remízu. Do nového ligového ročníku vstoupí příští víkend v Teplicích. "Příprava proběhla podle plánu, jen nás mrzí zranění Milana Havla a Filipa Čiháka. Kluci jsou nažhavení a těší se na start sezony. Všichni se už těší domů. Hráči odvedli kvalitní práci, ale ukázalo nám to kopec práce, která je ještě před námi," dodal Bakoš.

Program FORTUNA:LIGY