Pod Vrbou paběrkoval, nyní rozhodl. Nepopsatelný pocit, rozplýval se zlínský talent Bužek

Zlínský fotbalista Alexandr Bužek (19) poprvé v první lize nastoupil v základní sestavě a hned premiérovým gólem rozhodl o vítězství 1:0 v Pardubicích. Mladý záložník na tiskové konferenci po utkání 14. kola uvedl, že si brankou v nejvyšší soutěži splnil sen.

Bužek skóroval v nastaveném čase prvního poločasu tečovanou střelou zpoza šestnáctky. "Hrálo tam roli štěstí. Odrazilo se to od obránce (Ondřeje) Kukučky do protipohybu gólmana. Ale to k tomu patří, vždy musíte jít štěstí naproti. Je to nepopsatelný pocit. Vždy byl můj sen dát gól v první lize," uvedl Bužek na YouTube kanále zlínského klubu.

Hosté nezačali dobře a pouze bránili. "Prvních 30 minut bylo těžkých, skoro vůbec jsme nedrželi balon. Ale potom jsme se do toho dostali. Tým pracoval sebevědomě, drželi jsme pospolu a zvládli jsme to," pochvaloval si Bužek, který v této sezoně zasáhl do sedmi zápasů nejvyšší soutěže.

"Dostat gól do šatny je z pohledu soupeře vždy velmi nepříjemné. Ještě když Pardubice prvních 30 minut nad námi dominovaly. Nám gól určitě pozvedl psychiku a do druhé půle jsme díky tomu vstoupili velmi dobře," doplnil mládežnický reprezentant.

Statistiky utkání. Livesport

Zlínští poprvé v aktuálním ligovém ročníku zvítězili venku. V neúplné tabulce sice zůstali poslední, ale mají stejně bodů jako patnácté České Budějovice, které v neděli nastoupí v Liberci. "Nejsou to jenom tři body, ale šest bodů. I Pardubice jsou blíž k nám, takže nám to určitě pomohlo," podotkl Bužek.

Ševci se po příchodu trenéra Bronislava Červenky enormně zvedli a ve třech soutěžních duelech neinkasovali. Ve středečním osmifinále domácího poháru překvapivě zvítězili v Ostravě 1:0, předtím remizovali bez branek v Olomouci. "Týmu změna prospěla. I proto, že většina z nás pana Červenku zná. On hrával ze Zlíně, zná i otce nás odchovanců. Určitě nám to pomohlo," dodal Bužek k nástupci kouče Pavla Vrby.