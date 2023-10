Rekordní přestřelka mezi Zlínem a Boleslaví nabídla 14 branek, Plzeň padla v Liberci 0:3

Po reprezentační přestávce se vedle elitních evropských soutěží vrátila také FORTUNA:LIGA a především ve Zlíně nabídla nefalšovanou fotbalovou zábavu. Ševci sice po závěrečném hvizdu ukrývali hlavu v dlaních, rekordní výsledek 5:9, který vyzněl lépe pro hostující Mladou Boleslav, ale musel bavit. Oči pro pláč zůstaly po 90 minutách hry i fotbalistům Plzně, kteří v Liberci prohráli 0:3. Zatímco Slovan ukončil šest zápasů dlouhé čekání na ligovou výhru, dařilo se i dalším celkům ze spodku tabulky – Pardubice doma remizovaly s Olomoucí 1:1, přičemž Karviná na vlastním stadionu porazila Hradec Králové 1:0.

V samostatné české lize bylo dodnes k vidění maximálně 10 branek. A ve dvou případech. Slavia rozstřílela v roce 1995 Uherské Hradiště 9:1, zatímco duel mezi Jabloncem a Znojemem skončil před 10 lety remízou 5:5

Skóre v rodišti Tomáše Bati otevřel Daniel Mareček. Vedení však Středočechům vydrželo jen krátce, když se hned po rozehrání ze středového kruhu prosadil po krásné průnikové přihrávce Davida Tkáče Antonín Fantiš. Nepozornou defenzivu Mladé Boleslavi, kterou ještě "podpořila" chyba Matouše Trmala, navíc o dvě minuty později potrestal z dorážky Jakub Janetzký.Třetí úder mohl přidat sám Tkáč, jenž dostal ve středu hřiště spoustu prostoru, ovšem jeho zakončení z dálky nepředstavovalo větší nebezpečí, poněvadž balon mířil přímo doprostřed brány.

Statistiky utkání. Livesport

Klub z města automobilů tak inkasoval další tvrdou ránu až zkraje druhé půle, kdy po obloučku Vukadina Vukadinoviče navýšil vedení parádně trefeným volejem Lukáš Bartošák. Ševci ale záhy prožili hororovou 11minutovku. Defenziva Zlína se totiž rozsypala jako domeček z karet, když po jedné hlavičce Vasila Kušeje a dvou v podání Jawa Bolka vedla.

Matěj Rakovan navíc školáckou chybou nabídl míč před prázdnou bránu Marečkovi, který šanci náležitě využil. Na rozdíl jedné trefy upravil skóre z pokutového kopu Vukadin Vukadinovič. Tímto zásahem však gólové hody neskončily. Po chybné rozehrávce Rakovana trefil lobem odkrytou bránu velezkušený Marek Matějovský.

Historicky nejgólovějším zápasem v nejvyšší české soutěži se toto utkání stalo po trefě střídajícího Yusufa. Skóre se nicméně měnilo ještě třikrát, napřed lacině za svá záda pustil míč Trmal po pokusu Pabla Gonzáleze, krátce nato ovšem hostům vrátil tříbrankové vedení po příšerném odkopu Kušej dorážkou do prázdné brány. Skóre uzavřel v nastaveném čase střídající Solomon John, jenž v samostatném úniku v klidu překonal Rakovana.

Lépe do utkání mohli vstoupit domácí, kteří už v první minutě žádali penaltu. Jeden z modrých obránců totiž odvrátil centr Michala Hlavatého za pomocí ruky. Defenzivní hráč si však podle rozhodčích počínal dle pravidel. Své brankářské kvality ukázal Viktor Budinský po čtvrthodině hry, kdy špatně pokrytý Juraj Chvátal zblízka pálil z první, nicméně ve formě chytající gólman se rychle přesunul a pokus vytěsnil.

Stejně jako v minulém zápase se i tentokrát ke skvělému Budinskému přidal Kryštof Daněk, jenž opět s přehledem proměnil pokutový kop, čímž ve 22. minutě poslal Pardubice do vedení. Ještě do přestávky si hráči Sigmy vypracovali několik příležitostí, ale slovenský brankář za svá záda žádný balon nepropustil.

Statistiky utkání. Livesport

Olomoucká honba za srovnáním pokračovala i ve druhé půli. Hanáci dostali šanci hned zpočátku poločasu, když zahrávali přímý kop z hranice vápna. K tomu se postavil uzdravený Jan Vodháněl, ale přestřelil.

Pardubičtí fotbalisté sice museli dlouhou dobu pouze bránit, tlak Sigmy však přežili a následně proměnili rychlý protiútok. K odraženému balonu ve vápně se procpal Emil Tischler a vypálil přesně do šibenice. Sudí ovšem branku odvolal, protože po zhlédnutí videa objevil ofsajd Ladislava Krobota. Aktivita obou mužstev následně opadla, přesto se Hanáci v nastavení dočkali vyrovnání. Centrovaný míč si srazil do vlastní sítě Denis Halinský.

Poprvé zahrozil po standardní situaci z úctyhodné vzdálenosti Ladislav Krejčí, zajímavé zakončení z kopačky královéhradeckého záložníka však nemělo gólové parametry. Slezané od úvodních momentů ovládali statistiku držení míče a málem se dočkali odměny ve 21. minutě.

Chytrý signál z rohového kopu nabídl příležitost z úrovně pokutového puntíku pro Filipa Antovskiho, jehož střelu ale statečně zablokoval jeden z hostů. Přesto se Štěpán Harazim ocitl zničehonic v situaci jeden na jednoho. Fantastickým zákrokem se ovšem předvedl Dominik Holec a stal se hrdinou okamžiku.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran viděli diváci smolný moment Michala Leibla, který se prezentoval důležitým obranným zákrokem. V procesu si však nejspíš poranil kotník a musel opustit hrací plochu. V 64. minutě mohl prolomit bezbrankový stav Adeleke Akinyemi, mířil ale vysoko nad. Slezané byli i ve druhém dějství aktivnějším celkem. Rozhodující trefy se dočkali v 78. minutě. Zmatku v pokutovém území využil Lucky Ezeh. Jak jeho křestní jméno napovídá, tak se míč k němu dostal s potřebnou dávkou štěstí po srážce hostujicího brankáře se svým spoluhráčem.

Holec podržel svůj celek i v závěru. Domácí nechali příliš prostoru před pokutovým územím a jejich gólman musel opět reagovat. Karvinou následně zachránilo i břevno po střele Jakuba Kučery.

Vstup do utkání vyšel lépe slovanistům, s úvodní příležitostí Ahmada Ghaliho si ale Marián Tvrdoň poradil. Plzeň na aktivitu domácích odpověděla v 15. minutě, kdy po zaváhání liberecké obrany hlavičkoval Pavel Šulc jen o centimetry vedle. Zahozené možnosti museli viktoriáni litovat, neboť již o několik okamžiků později prohrávali, když nejistého Tvrdoně překonal ranou k tyči Ľubomír Tupta.

Západočeši následně přidali na aktivitě, příležitosti k vyrovnání si ale nevytvářeli. Ve 29. minutě mohli naopak podruhé inkasovat, hlavička Luky Kulenoviče ovšem zamířila nad. Na druhé straně zakončoval po rohovém kopu Matěj Vydra, tečovanou ranou ale neuspěl.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodu druhé půle se střelou na přední tyč snažil uspět Jan Kopic, Hugo Jan Bačkovský si ale jeho pokus pohlídal. V 54. minutě zahrozil po centru od rohového praporku aktivní Kulenovič, obranný blok viktoriánů ale prostřelit nedokázal. Těsně před hodinou hry mohl po rychlém protiútoku stav duelu srovnat Pavel Bucha, z akrobatické pozice ale vypálil mimo.

Ještě blíže zisku všech bodů tak domácí tým přiblížil v 67. minutě Kulenovič, jenž po pohledné akci Tupty navýšil liberecké vedení. Skvěle hrající Kulenovič o chvíli později zamířil hlavou do tyče, do protější brankové konstrukce posléze pálil také Michal Fukala. V závěru po zaváhání Tvrdoně upravil skóre do konečné podoby Lukáš Červ.

