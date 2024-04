Priske: Preciadovo vyloučení je nepřijatelné. Boj o titul jsme si udělali těžší

Pro sparťanského trenéra Briana Priskeho je vyloučení Ángela Preciada v domácím utkání 27. kola FOTUNA:LIGY s Mladou Boleslaví (1:1) nepřijatelné. Na tiskové konferenci uvedl, že situaci s ekvádorským reprezentantem vyřeší interně. Dánského kouče mrzelo, že sám kvůli čtvrté žluté kartě v sezoně nejvyšší soutěže přijde o příští kolo na hřišti Bohemians.

Sparťanský krajní bek či záložník Preciado obdržel červenou kartu ve druhém ligovém utkání za sebou, do něhož nastoupil. Kvůli vyloučení v březnovém derby se Slavií dostal třízápasový trest. Do hry se vrátil až ve středečním semifinále domácího poháru na stadionu druholigové Opavy, kde jeho tým zvítězil 2:0.

"Je to samozřejmě nepřijatelné, ztížil nám to. Zrovna se vrátil do ligy po trestu a udělá další špatné rozhodnutí, kterým ublíží týmu. Vyřešíme to interně," prohlásil po remíze 1:1 s Mladou Boleslaví Priske.

Rozhovor s Brianem Priskem

Priskeho rozhovor pro O2 TV Sport po remíze s Mladou Boleslaví. O2 TV Sport

Sparta dostala jedenáctou červenou kartu v sezoně, z toho devátou v lize, což je nejvíce ze všech mužstev. "Červených karet je až moc. Některé jsme si nezasloužili, poslední ale byly stoprocentní," uvedl trenér.

"Je důležité hrát s určitou mírou disciplíny bez ohledu na to, co dělá soupeř. Na začátku sezony jsme věděli, že nás každý bude chtít porazit a že někteří soupeři kvůli tomu překročí hranice. I to je součástí fotbalu, musíme se s tím vyrovnat," podotkl bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Za protesty ve druhém poločase dostal čtvrtou žlutou kartu v ligovém ročníku a v příštím kole bude svému týmu chybět na lavičce. "Samozřejmě z toho nemám radost, musím to ale přijmout. Stalo se mi to poprvé jako trenérovi," prohlásil bývalý hráč Portsmouthu, Genku nebo dánské reprezentace.

Obhájci titulu z Letné neporazili Mladou Boleslav ani ve druhém utkání v ligové sezoně, na podzim venku prohráli 1:3. Ve třetím z posledních pěti kol nezvítězili a klesli na druhé místo tabulky o bod za městského rivala Slavii. "Remízou jsme si to (boj o titul) udělali těžší," připustil.

Tabulka FORTUNA:LIGY